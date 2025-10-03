El Desafío Siglo XXI sigue llenando de emociones a los televidentes. En el más reciente capítulo Miryan debió decirla adiós a su sueño de ser la ganadora del premio el reality tras perder la prueba de salvación.

Miryan, de 24 años, debido enfrentarse a Katiuska, Manuela, Grecia y Valentina en el exigente Box negro. La eliminación generó conmoción, pues durante el reto dejó en evidencia la importancia de su amistad con Katiuska, su compañera en el equipo Omega.

Una prueba decisiva

El objetivo de la prueba consistía en desatar una escalera en la cúspide de la pista para descender y continuar un circuito diseñado para medir destreza y resistencia física.

La vallecaucana fue una de las primeras en descender, seguida por Katiuska, Manuela, Grecia y Valentina respectivamente. Al llegar a la parte crítica del circuito, las participantes debían hacerse con un maletín dentro de una caja llena de piedras: un elemento clave para avanzar. En esta instancia, Katiuska halló el maletín primero, y al advertir que Miryan también estaba cerca, decidió colaborar con ella para superar un obstáculo juntas. Ambas lograron continuar su camino en la carrera mientras las demás competidoras luchaban por encontrar la caja.

Ya en la meta, el reto final consistía en sostener una cuerda para evitar que una torre se viniera abajo. Katiuska fue la primera en asegurar su cupo en el top 8 de las mujeres que avanzan.

Después de que Grecia asegurara la permanencia de su equipo y Valentina lograra un cupo adicional en la competencia, el duelo final se redujo a Manuela y Miryan. Finalmente, la eliminada de la noche fue Miryan, quien ostenta más de 17 podios en OCR.

Tras el resultado de la competencia, se vivió un momento emotivo entre Miryan y Katiuska, quienes desarrollaron una importante amistad.

¿Cuánto dinero se llevó Miryan?

La competidora consiguió durante su participación en el programa 55 millones 190 mil pesos, los cuales se llevará a casa.

En su despedida, la presentadora Andrea Serna, le preguntó en qué utilizaría el dinero, a lo que contestó: “Yo soy mamá, cabeza de hogar, sola respondo por mi hijo. Entonces, nunca tuve la oportunidad de pagarme la carrera que quería, le apuntaré a eso, también a mi negocio y a lo que se venga”.