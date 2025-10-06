En una noche de sentimientos a flor de piel, energía electrizante y música para la historia, Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, transformó la energía al máximo del Atanasio Girardot con su gira de estadios por Colombia llamada “El Último Baile” acompañado del acordeonero Juancho de la Espriella.

Más de 30 mil asistentes fueron testigos de un espectáculo monumental que reafirmó la conexión única del artista con Medellín, una ciudad clave en su trayectoria artística. Este es el octavo concierto de la gira con el “Estamos Completos”.

Durante más de tres horas de show, Silvestre recorrió los grandes éxitos de su carrera, desde clásicos como “La difunta”, “Niégame tres veces”, “Cásate conmigo” y “Materialista”, hasta los más recientes “Volvamos a ser novios” y “El malcriao”, del álbum El Último Baile.

Con una producción impecable —pantallas gigantes, luces sincronizadas y una banda de primer nivel—, el público vivió un viaje emocional por dos décadas de historia musical.

Uno de los momentos más esperados y emotivos de la noche llegó cuando Sebastián Yatra subió al escenario para cantar junto a Silvestre el éxito “Cásate Conmigo”. La sorpresa fue mayúscula cuando ambos presentaron por primera vez “Una Vaina Bien”, su nueva colaboración que se estrenará próximamente.

En medio del aplauso del público, Yatra le dedicó unas sentidas palabras a Dangond: “Si hay alguien que me intimida en la vida, sos vos. Te admiro demasiado, Silvestre. Me parece hermoso ser parte de tu camino, es muy bonito para mí. Te quiero y te agradezco este espacio”.

El público respondió con una ovación que hizo temblar el estadio, sellando uno de los momentos más simbólicos de la gira: la unión del romanticismo vallenato con el pop contemporáneo.

Otro de los invitados especiales fue Zion, el reconocido cantante puertorriqueño, quien compartió escenario con Silvestre para interpretar “Materialista”, y luego encendió el Atanasio con varios de sus hits, demostrando la fuerza de los lazos entre el vallenato y la música urbana latina.

Visiblemente conmovido, Silvestre dedicó unas palabras al público paisa, recordando sus inicios en Antioquia y el apoyo incondicional de esta tierra:

“Aquí empezó gran parte de mi historia. Medellín me enseñó a creer, a crecer y a no rendirme. Cada vez que canto aquí, siento que vuelvo a casa”.

Con una entrega total, el público convirtió el estadio en un solo coro. Entre luces, lágrimas y sonrisas, Medellín confirmó que Silvestre Dangond no solo es un artista, sino un fenómeno cultural que sigue marcando generaciones.