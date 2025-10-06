“Esta vez, la primavera está llegando…” Con ese corto mensaje HBO Max anunció este lunes que la nueva serie del universo de ‘Game of Thrones’, titulada ‘El caballero de los siete reinos’, se estrenará en enero de 2026.

La nueva serie que trae de vuelta al mundo de Westeros es protagonizada por Peter Claffey. Se basa en el libro ‘The Hedge Knight’ de George R. R. Martin.

Es de anotar que la producción comenzó en Belfast, Irlanda del Norte el pasado junio de 2024.

Esta historia cuenta cómo un siglo antes de los eventos de ‘Game of Thrones’, dos héroes improbables recorren Westeros: un joven e ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg.

Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos inusuales e incomparables amigos.

Además de Claffey, Finn Bennett interpretará a Aerion Targaryen, Bertie Carvel a Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford a Tanselle, Daniel Ings a Ser Lyonel Baratheon y Sam Spruell a Maekar Targaryen.

‘El caballero de los siete reinos’ es una serie creada por George R. R. Martin e Ira Parker, junto a los ya confirmados Peter Claffey y Dexter Sol Ansell.

Sarah Adina Smith (‘Lessons In Chemistry’, ‘Hanna’, ‘Buster’s Mal Heart’) se une al proyecto para dirigir tres de los seis episodios. El director y productor ejecutivo previamente anunciado, Owen Harris, también dirigirá tres episodios.