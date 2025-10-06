El mundo del espectáculo y de la televisión estadounidense está de luto luego de que se conociera la muerte de la actriz Kimberly Hébert, reconocida por participar en varias de las series más famosas de la televisión, entre ellas ‘The Big Bang Theory’ y ‘Anatomía de Grey’.

Chester Gregory, su exesposo, actor y músico, confirmó la noticia en sus redes sociales con un mensaje. Murió el pasado 3 de octubre a los 52 años. Era oriunda de Houston, Texas.

“Eras la brillantez personificada. Una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia irradiaba fuego y gracia. Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo que le correspondía”, se lee en parte del mensaje del actor.

“Mucho más que mi exesposa, eras mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca desaparecerá. A través de él, tu risa siempre resonará. Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca fue detenida por la batalla, pero por la belleza que llevaste a través de ella. Descansa en poder y en paz. Lo hiciste bien”, también publicó.

Aún no se conocen los detalles de la muerte de la actriz, quien también tuvo papeles estelares en series como ‘Two and a half men’, ‘Vice Principals’, ‘Kevin Saves the World’, ‘Gossip Girl’, ‘Private Practice’, ‘Better Call Saul’, ‘Brooklyn Nine-Nine’ y ‘The Chi’.

La actriz Busy Philipps, con quien compartió elenco en ‘Vice principals’, de HBO, lamentó su muerte: “Era una luz y una fuerza”. Walton Goggins también la describió como “una profesional en todo sentido”.