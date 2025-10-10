Un comentario de la comediante Johana Velandia desató toda una ‘tiradera’ con el también humorista, David Alberto García, mejor conocido como ‘Jeringa’, que le valió la cancelación de su participación en el festival al que había sido invitado y por qué arrancó la polémica.

Todo se remonta al 2 de octubre cuando Velandia leía el cartel oficial del Free Comedy Fest al que ella también había sido invitada junto con ‘Jeringa’ y un repertorio de artistas. “¿‘Jeringa’? ¿Venga, y él que hace ahí? Estamos acogiendo harta gente de la generación vieja, revieja, revieja”, aseguró sin saber que ese significaría el inicio de la polémica.

El comentario de la comediante desató la furia del artista que no dudó en responder a través de un video a la ofensa que le lanzó.

“Tú estás comenzando, comienza bien, hay jerarquía, hay respeto, como le tuve yo cuando llegué a Sábados Felices por don Hugo Patiño, por el señor Enrique Colavizza, por el Mocho Sánchez, por el Flaco Agudelo, porque hay que respetar y se lo digo a todos los muchachos de la nueva era que están empezando”, le dijo Velandia.

El rifirrafe llegó a oídos de los organizadores de Free Comedy Fest que decidieron apartar del festival a ‘Jeringa’ por las dimensiones que tomó la “situación mediática” entre ambos humoristas.

“Entendemos que cada artista tiene derecho a expresar su opinión; sin embargo, la continuidad y el tono que ha tomado la conversación pública han derivado en un ambiente ajeno al espíritu del festival, cuyo propósito principal es promover el humor, la convivencia y el respeto entre colegas”, comenzaron diciendo en una carta que le fue enviada al paisa.

Instagram @freeticketlat Cartel oficial del Free Comedy Fest 2025 en el que se incluía a 'Jeringa'.

Tras halagar “su trayectoria, su aporte al humor colombiano y el camino que ha abierto para nuevas generaciones de comediantes” decidieron no continuar con el acuerdo de participación en el evento.

“Queremos dejar claro que esta determinación no responde a motivos personales, sino a la necesidad de proteger la imagen, coherencia y armonía del festival. Agradecemos su comprensión y le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”, aclararon en la misiva.

Instagram @jeringa___ La carta que le fue enviada al humorista en que se le especifica las razones de su cancelación del evento.

‘Jeringa’ fue quien posteó la carta en su cuenta de Instagram anotando que se le habían mandado, pero no llamado desde la organización del festival que se llevará a cabo en Medellín del 17 a al 10 de diciembre.