Una impactante revelación hizo una mujer de Brasil en redes sociales. A través de un video, que rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, dijo que había recién descubierto que el hombre con el que mantenía una relación amorosa desde hace varios meses es su hijo biológico.

Lea: Esto se sabe de la recuperación del cantante Zion tras fuerte accidente

“Esta noche me enteré de que estaba saliendo con mi hijo biológico”, dijo la mujer entre lágrimas, mientras se grababa dentro de un carro.

La mujer, de 34 años, contó que había conocido al joven durante una reunión social en el municipio brasileño de Goiânia. De inmediato ambos sintieron una conexión especial que los llevó a querer saber más del otro y, eventualmente, surgió una relación sentimental.

Lea: ¿El reguetonero Almighty fue detenido por agredir a un grupo de personas en Medellín?

Con el pasar de los meses, en los que vivieron una relación de pareja, ella comenzó a notar una serie de coincidencias en sus historias de vida. El joven le contó que no sabía nada de su madre biológica porque fue dado en adopción desde pequeño, y la mujer le reveló que tampoco tenía información sobre el hijo que tuvo a los 12 años.

“Me quedé embarazada a los 12 años. Mi exnovio tenía 16. De niña, mis padres no querían que me hiciera responsable de mi hijo. Así que decidieron tenerlo y dárselo a la familia de mi exnovio para que lo cuidaran. Esto generó mucha tensión entre las familias. Y cuando nació mi hijo, se acabó. Nunca volví a tener contacto. Seguí con mi vida plena”, relató la mujer en el video.

Lea: ‘El caballero de los siete reinos’: tráiler, fecha de estreno y todos los detalles de la precuela de ‘Game of thrones’

Agregó que para ella “fue una etapa muy difícil”, pero intentó seguir adelante.

Todas estas coincidencias le generaron aún más curiosidad la historia familiar del joven con el que estaba saliendo.

“Qué locura. Acordamos que conocería a sus padres y dijo que tiene una madre de acogida, que lo crio desde que tenía 7 años. Es muy cercano a sus abuelos, así que todos cenarían, y yo iba a conocer a su familia. Cuando llegamos allí, su abuela me recibió enseguida, y me quedé en shock”, sostuvo.

Lea: WhatsApp estrenará la función Nombre de Usuario: ya no tendrá que dar su número de celular para hablar

“Era una conversación que parecía normal, pero había cosas que no cuadraban. Los lugares, las fechas, los nombres. Todo coincidía demasiado”, añadió.

Así se enteró la pareja de que eran madre e hijo

La duda fue tan grande que ambos decidieron someterse a una prueba de ADN para descartar el parentesco y la sorpresa fue mayúscula cuando recibieron el resultado.

“Cuando recibimos el resultado sentí que el mundo se me caía encima. No podía creer lo que estaba leyendo. Me quedé paralizada”, confesó la mujer.

Efectivamente eran madre e hijo. Esta información removió muchos sentimentos en la mujer, quien no paraba de llorar tras enterarse.

“Yo no sabía. Si lo hubiera sabido, jamás habría permitido que algo así sucediera. Estábamos tan felices”, concluyó.