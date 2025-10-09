En la mañana de este jueves 9 de octubre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hizo presencia en el barrio El Poblado de Medellín tras recibir una llamada a la línea de emergencia en la que reportaron un incidente protagonizado por un reconocido cantante de reguetón y de trap.

Se trata del cubano Alejandro Mosqueda Paz, de nombre artístico Almighty y conocido por canciones como Loko, Panda, Vacío, Khalifa, Me Mata, De Bichote, Adderall, Putas y Blones.

De acuerdo con las primeras versiones, el cantante se había molestado por la supuesta demora de un domicilio que él había solicitado desde un conjunto residencial del sector El Poblado.

La versión indicaba que Almighty, de 30 años, no interpuso una queja ante el comercio por el retraso de su pedido, sino que fue mucho más allá y en medio de su enojo optó por la violencia física.

Se dijo que cuando llegó el domiciliario con el pedido Almighty lo agredió, así como a un grupo de personas que se encontraba en una charcutería vecina. Por esta razón vecinos del sector alertaron a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y unos minutos más tarde hicieron presencia en el lugar varios uniformados.

En redes sociales aseguraron que el cantante se encontraba en tal grado de exaltación que fue necesaria la intervención de seis policías para reducirlo. Una vez controlada la situación, los uniformados procedieron con la detención de Almighty y lo trasladaron a la estación de Policía de El Poblado, pero horas después fue dejado en libertad.

Sin embargo, las autoridades y el equipo de comunicaciones de Almighty aclararon horas más tarde que el cubano no protagonizó ningún incidente de violencia. Lo que realmente sucedió, según dijeron, es que el cantante estaba convulsionando.

Por esta emergencia fue solicitada una ambulancia, pero esta no apareció rápidamente, así que la Policía fue alertada de la situación y varios uniformados lo llevaron hasta un centro asistencial, donde lograron estabilizarlo.