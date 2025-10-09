‘El caballero de los siete reinos’, la precuela de la popular serie ‘Juego de Tronos’, se estrenará el próximo 18 de enero, anunció este jueves la plataforma de ‘streaming’ HBO, que presentó el tráiler de la nueva serie en la Comic Con de Nueva York.

Lea ‘Tron: Ares’, Jared Leto cruza el umbral entre la humanidad y la IA

La serie de seis episodios, protagonizada por Peter Claffe como el caballero y Dexter Sol Ansell como su pequeño guardián, es una adaptación de los ‘Cuentos de Dunk &Egg’, de George R.R. Martin, y está ambientada un siglo antes de los acontecimientos de ‘Juego de Tronos’.

Martin era uno de los platos fuertes este jueves en la Comic Con, en un panel compartido con la directora Ira Parker y los actores de la serie en el que revelaron detalles sobre esta historia que transcurre en el mundo de Westeros y que se centra en el caballero Ser Duncan el Alto.

El autor reveló que su inspiración para la serie partió de un comentario de un crítico que se quejó de que “nadie escribe sobre la gente común”, en alusión a todos los reyes y nobles que cuajan la saga, y dijo sentirse identificado precisamente con ese “pueblo llano”.

Aquí ‘Todo vale’, el drama legal que une a Kim Kardashian y Naomi Watts, estrena tráiler

“Soy de Bayonne, Nueva Jersey (...). Mi padre era estibador, trabajaba en los muelles, y mi madre trabajaba para Maidenform (marca de lencería)”, afirmó, recordando que creció en un proyecto de vivienda pública y fue a la escuela pública, según The Hollywood Reporter.

La descripción de la serie, divulgada hoy por HBO, señala que “dos héroes improbables deambulan por Weesteros: un caballero joven e inocente pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Huevo”.

“Ambientada en una época en que la línea de los Targaryen aún tiene el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón no ha pasado todavía de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos”, agrega.

Además Netflix revela un adelanto de ‘Simplemente Alicia’, el nuevo dramedy protagonizado por Verónica Orozco