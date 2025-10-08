¿Kim Kardashian, Naomi Watts y Ryan Murphy en una serie? Sí, el genio de la televisión presenta Todo vale, su nuevo drama legal del que Disney+ reveló su primer tráiler.

La esperada serie, con un elenco estelar, estrena el 4 de noviembre exclusivamente en Disney+, con tres episodios y luego un nuevo episodio cada martes.

En Todo Vale, un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un estudio de abogados dominado por hombres para abrir su propio y poderoso bufete. Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan separaciones de alto perfil, secretos escandalosos y lealtades cambiantes – tanto en la sala del tribunal como en sus propias filas. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo participan en el juego, sino que lo transforman.

La serie está protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, con Sarah Paulson y Glenn Close.

Ser Baffo/Disney ALL’S FAIR - “First Look” (Disney/Ser Baffo) NIECY NASH, GLENN CLOSE, KIM KARDASHIAN

Todo Vale es una producción de 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television. El guion y la producción ejecutiva están a cargo de Ryan Murphy –quien también se desempeña como director–, Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene y Richard Levine.

Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson son protagonistas y productoras ejecutivas. Anthony Hemingway es productor ejecutivo y director. Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson y Nissa Diederich también se desempeñan como productores ejecutivos.

Además, a partir de hoy, Hulu se convierte en la marca global de Entretenimiento General de Disney+, remplazando a Star. Todo Vale se suma a los éxitos aclamados por la crítica del servicio, como Only Murders in the Building y Shōgun de FX, todos ellos ahora disponibles en la sección bajo el nombre de Hulu.

