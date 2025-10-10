Megan Isherwood es una joven británica de 26 años que acudió al hospital creyendo que sufría una apendicitis y terminó dando a luz en la parte trasera de una ambulancia.

La joven fue entrevistada por el diario The Sun y señaló que jamás presentó señales de embarazo. “No tenía barriga ni síntomas. Simplemente apareció de la nada”.

Durante el traslado al hospital, los paramédicos notaron que los dolores eran contracciones y descubrieron que estaba en trabajo de parto. Minutos después, nació su hijo Jackson, un bebé sano que, tras recibir atención médica, fue dado de alta.

A British woman who believed she was suffering from appendicitis was stunned when she gave birth to a baby boy in the back of an ambulance. The new mom, 26-year-old Megan Isherwood, said "I was speechless-- I couldn't believe what had just happened. I had no bump, no symptoms at… pic.twitter.com/myT1RtLxeA — Robbie Mouton (@mcgmouton57) October 4, 2025

“Salí de casa pensando que tenía apendicitis y regresé con un bebé. No hay manual para eso”, dijo. Y es que el caso de Megan corresponde a lo que los especialistas denominan embarazo críptico, una condición poco común en la que las mujeres no presentan los síntomas tradicionales, como náuseas, aumento de peso o ausencia de menstruación y descubren su estado solo cuando comienza el parto.

Aunque parece insólito, este tipo de situaciones se repiten en distintas partes del mundo, pues en México, una joven llamada Yesenia Figueroa vivió algo similar en noviembre de 2022. Llegó al hospital convencida de que sus intensos cólicos eran parte de su ciclo menstrual, pero los médicos le informaron que estaba a punto de dar a luz.

Asimismo, en Francia, Shana Bouchard, de 15 años, despertó en la madrugada con un dolor abdominal insoportable. Su padre, al acudir a ayudarla, descubrió que la adolescente estaba dando a luz.

Sin asistencia médica inmediata, él mismo ayudó a su hija a recibir al bebé, un caso que generó conmoción en medios europeos.

Claro, son casos poco frecuentes, pero sí pasan y muestran cómo el cuerpo puede ocultar un embarazo hasta el último momento.