En Utah, Estados Unidos, la familia creadora de contenido Bird decidió llenar su hogar de luces, adornos y espíritu navideño mucho antes de diciembre.

Mamá de Lily Díaz se sumó a la polémica y criticó a Dayana Jaimes: “También le quitaste el marido a Caya Barón”

Horóscopo de Mhoni Vidente para el jueves 9 de octubre: ¿Qué le espera a Leo, Géminis y los otros signos?

‘Todo vale’, el drama legal que une a Kim Kardashian y Naomi Watts, estrena tráiler

El motivo es por su hija Brie Bird, una niña de 9 años que enfrenta un cáncer en etapa 4 y cuyo estado de salud se ha deteriorado en las últimas semanas.

Su madre, Kendra Bird, compartió la emotiva iniciativa el pasado domingo 6 de octubre en su cuenta de Instagram, donde casi un millón de personas siguen la historia de la pequeña.

Instagram briestrongerthancancer La familia Bird junto a sus hijos

“Vamos a celebrar nuestra última Navidad juntos, como familia de seis”, escribió junto a un video que muestra el árbol decorado, los regalos bajo la chimenea y la sonrisa de Brie disfrutando del momento.

“Todavía estoy en negación. Deseo el milagro con toda mi fuerza”, confesó Kendra. La familia quiso regalarle a Brie días de alegría y energía, tras una reciente transfusión de sangre que ayudó a estabilizar su condición.

“Esa transfusión redujo la fiebre, mejoró su oxigenación y nos permitió tener conversaciones hermosas”, relató su madre.

La historia de la niña ha conmovido a miles de personas y ha recibido apoyo de figuras públicas. Entre ellas, Ariana Grande, quien envió un paquete especial inspirado en el musical Wicked. En el envío había peluches, cosméticos de su marca R.E.M. Beauty, su perfume Cloud y varios detalles personalizados.

Instagram briestrongerthancancer La creadora de contenido Brie Bird tiene cáncer etapa 4

“He visto tus videos y creo que eres la luz más increíble e inspiradora del universo. Gracias por ser tú. Te mando mucho amor y abrazos virtuales”, le dijo la cantante.

Kendra agradeció el gesto con un mensaje que tocó los corazones de sus seguidores: “Hiciste realidad el sueño de esta pequeña”.

La familia Bird también recibió el respaldo de la organización Power of 10 Foundation, dedicada a acompañar a familias con niños que padecen cáncer. Un representante vestido de Santa Claus visitó el hogar y envió sus oraciones a Brie.

“Queremos que Brie disfrute cada instante con nosotros, rodeada del amor y la magia de la Navidad”, concluyó Kendra.