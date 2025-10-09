La noche del pasado martes 7 de octubre se hizo una polémica en redes sociales luego de que Lily Díaz, hija del Cacique de La Junta, Diomedes Díaz, se pronunciara a través de unos videos en sus historias de Instagram, por unos audios enviados por Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías, en los cuales la insultaba.

En los clips, Lily explicó que ya no podía aguantar más la situación y que había callado por respeto a sus hijos y a su embarazo de gemelos. Recordemos que hace meses fue publicada una fotografía en la cual se ve a Jaimes besándose con Evelio Escorcia, exesposo de Díaz.

Esta foto causó revuelo en las redes sociales pero ese tema no pasó a mayores, pues Lily estaba en estado de embarazo a punto de dar a luz y no se pronunció. Sin embargo, hace días Dayana publicó un mensaje personal en su cuenta de X y una seguidora le volvió a recordar aquel episodio.

Al parecer, según Díaz, esto enfureció a la periodista a tal punto que decidió enviarle audios por medio de WhatsApp, insultándola por esa situación.

“Me quedé callada, actué como una dama, como la señora que era de mi exesposo... Lo hice por mis hijos, porque a la final a mí sí me interesa lo que piensen mis hijos”, afirmó la creadora de contenido.

Lily Díaz con su exesposo Evelio Escorcia

Asimismo, la empresaria insistió en que su intención no era generar polémica, sino defender su nombre y pedir respeto. “Yo siempre me he mantenido al margen de todo el show que se desató con la señora Dayana Jaimes. Jamás la irrespeté. Incluso cuando me enteré de la situación, lo manejé en privado, porque sí soy una mujer prudente y una dama”.

En los audios Jaimes indica: “Yo a ti no te dañé ningún matrimonio. No seas ridícula. Coge rabia con Nela, cógela del pelo. Pero yo no tengo nada con ese hombre”.

Lily Díaz, hija de Diomedes, tiene fuerte cruce en redes con la viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes

Después, en la mañana del miércoles 8 de octubre, Dayana se pronunció también por sus historias de Instagram e indicó que no se arrepentía de lo que dijo en los audios y que lo sostenía.

Explicó que estaba recibiendo amenazas de muerte y por eso interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por publicación de datos personales.

#Farándula • Dayana Jaimes responde a Lili Díaz: "Todo se lo dejo a Dios, la verdad saldrá a la luz", luego de que esta publicara un aparente chat entre ambas.

“Voy a la Fiscalía porque después de esos videos se hizo público mi número personal. Me amenazan, me llaman, me mandan mensajes”, dijo.

A través de unos audios que se hicieron virales rápidamente en las redes sociales, ‘La doctora’ como la conocen los seguidores del cantante vallenato, indicó que iba a defender a su primogénita y que no se iba a quedar de brazos cruzados.

Betsy Liliana y Diomedes Díaz.

“Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales, y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo. Tras de que te abren las puertas, mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera cul**ndote al marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia, ¿ah? Tienes huevo. Y así como se lo quitaste a Lilianita, también, porque recuerda que si bien fuiste o eres la viuda de Martín Elías, okay, tienes toda la razón, pero antes fuiste la moza, porque también le quitaste el marido a Caya Barón, ¿o ya se te olvidó?”, expresó.

Entretenimiento I La disputa entre Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, y Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, ha tomado un nuevo giro tras la intervención pública de Betsy Liliana, madre de Lily y expareja del recordado cantante vallenato. La doctora Betsy Liliana anunció que hablará "sin filtros" en una entrevista donde revelará detalles inéditos sobre los desencuentros entre su hija y Dayana, así como sobre el vínculo con Evelio Escorcia, exyerno de la familia. "Ahora la que voy a hablar soy yo", declaró con firmeza, encendiendo de inmediato las redes sociales. El conflicto se intensificó luego de la difusión de audios comprometedores, en los que supuestamente Dayana Jaimes asegura que podría haber conquistado a Evelio "si lo hubiera querido". En uno de los fragmentos, también se le escucha pedirle a Betsy Liliana que se concentre en cuidar a sus hijos, insinuando que conoce detalles de la relación entre ambos. Ante estas declaraciones, Betsy Liliana respondió con contundencia: "Lo que es con Lili, es conmigo", dejando claro que no permitirá ataques hacia su hija sin defenderla. Su postura ha sido celebrada por muchos seguidores, quienes la apoyan por su carácter directo y su lealtad familiar, mientras otros advierten que la controversia podría escalar aún más tras la esperada entrevista. La conversación pública entre las familias Díaz y Jaimes, que ha dominado las redes en los últimos días, vuelve así a ocupar el centro de la atención del mundo vallenato, reviviendo viejas tensiones alrededor de dos de los apellidos más sonados del género.

Los usuarios iniciaron una ola de apoyo a Betsy Liliana y le manifestaban que por los hijos las madres hacen lo que sea. “Y por la denuncia no, mi vida, porque estamos preparados para eso y para lo que tú quieras poner, y cuidadito te sigues metiendo con mi hija porque ella tiene quien la defienda, métete conmigo”.

Asimismo, señaló: “Cuando uno tiene rabo de paja, uno no se acerca a la candela. Ahora quieres venir a amedrantar aquí a Lilianita con el cuento de la denuncia. Haga lo que le dé su gana, que aquí lo que tenemos es full de abogados. Entonces ya, no te me refines tanto, mami, que puedo llegar a la puerta de tu casa a dejarte sin pelo”.