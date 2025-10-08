El mundo de las redes sociales está de luto por el fallecimiento de Rafaela Del Bianchi a sus 27 años. La generadora de contenido perdió la vida tras sufrir un fuerte accidente de tránsito registrado en la autopista Lix da Cunha, en el estado de Sao Paulo, en la madrugada del pasado viernes 3 de octubre.

De acuerdo con medios internacionales la ‘influencer’ viajaba como pasajera en el vehículo siniestrado que era conducido por una amiga, quien solo sufrió lesiones leves.

Según el Departamento de Seguridad Pública de San Pablo, la mujer de 27 años no usaba el cinturón de seguridad al momento del accidente, por lo que salió disparada del vehículo debido al fuerte impacto.

Al parecer, las dos mujeres se encontraban en una discoteca minutos antes del accidente.

La víctima fatal de accidente era madre de una niña de 11 años.

Rafaela Del Bianchi es reconocida por generar contenido para redes sociales, plataforma en la que contaba cada detalle de su vida, pero también consiguió renombre al sostener una relación con la futbolista Kerolin Nicoli, delantera del Manchester City.

Precisamente, la deportista dedicó unas emotivas palabras a su expareja.

“Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparados para perder a alguien. Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra. Me duele saber que ya no puedo abrazarte, pero te siento en cada silencio, en cada buen recuerdo. Nada borrará lo que vivimos. Nuestro amor no termina aquí, solo se ha mudado”, escribió desde su cuenta de Instagram.