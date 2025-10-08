Colombia sigue dejando huella en la historia de la música en el mundo, pues Shakira, J Balvin, Juanes y Karol G fueron destacados por Billboard Charts entre los intérpretes latinos más importantes del siglo XXI, una lista que reconoce a quienes han transformado el panorama musical durante los últimos 25 años.

Paola Turbay confesó cuál es la rutina con su pareja para mantener en pie un matrimonio de más de 30 años

Jeremy Allen White, en la piel de Springsteen: “Me atrae interpretar a hombres solitarios”

Feid rompe récord mundial con el ‘Coffee Party’ más grande: sirvieron más de 30.000 cafés en México

El listado, elaborado a partir del rendimiento en Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde el año 2000 hasta finales de 2024, destaca el éxito, la innovación y el impacto cultural de los artistas colombianos en la escena internacional.

Shakira en el puesto siete en el ranking de los artistas más importantes del siglo XXI

Entre los nombres más sobresalientes se encuentra Shakira, quien figura en el puesto número 7 del ranking general y lidera el listado de las mejores artistas femeninas de pop latino de todos los tiempos.

Con una carrera de más de dos décadas de éxitos, la barranquillera ha trascendido fronteras con himnos como “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka”.

Agencia EFE Con una carrera de más de dos décadas de éxitos, la barranquillera ha trascendido fronteras con himnos como “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka”.

El listado también resalta a J Balvin, ubicado en el puesto 6, por su papel determinante en la internacionalización del reguetón. Temas como “Mi Gente” y “Ginza” no solo encabezaron las listas durante semanas, sino que también abrieron las puertas del género urbano a nuevos públicos.

Billboard subraya su influencia global y su capacidad para mantenerse relevante en una industria en constante cambio.

El listado también resalta a J Balvin, ubicado en el puesto 6, por su papel determinante en la internacionalización del reguetón.

Por su parte, con un sonido que fusiona el rock con los ritmos tradicionales de América Latina, Juanes ocupa el noveno lugar entre los artistas más influyentes del siglo.

El paisa, autor de éxitos como “A Dios le pido” y “La camisa negra”, ha mantenido una carrera sólida que trasciende generaciones, y Billboard lo destaca como una figura esencial del top 10 por su aporte artístico y su permanencia en la escena internacional.

Aunque quedó fuera del top 10, Karol G figura en el puesto 12, un logro que confirma su estatus como una de las artistas más poderosas de la música latina contemporánea.

Billboard la incluye además en el top 5 de las mujeres más influyentes del pop latino de todos los tiempos, gracias a su papel protagónico en la expansión global del género urbano y su creciente colección de premios internacionales, entre ellos reconocimientos en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Aunque quedó fuera del top 10, Karol G figura en el puesto 12, un logro que confirma su estatus como una de las artistas más poderosas de la música latina contemporánea.

Asimismo, el listado también incluye a Maluma en el puesto 26, Carlos Vives en el 50, Feid en el 90 y Kali Uchis en el 97.