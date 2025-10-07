El artista antioqueño Salomón Villada Hoyos conocido como Feid hizo historia al conseguir su segundo récord Guinness, esta vez en México, tras realizar la ‘Coffee Party’ más grande del mundo.

El evento tuvo lugar en la Plaza de Toros “La México”, en la Ciudad de México, donde reunió a más de 50.000 personas en una experiencia gratuita y alternativa a los conciertos tradicionales.

De acuerdo con Guinness World Records, el logro fue certificado por la masiva convocatoria y por el cumplimiento de todos los requisitos del registro oficial. En total, se sirvieron más de 30.000 cafés, cortesía del propio Feid, como parte del distintivo de la celebración.

La convocatoria se abrió el pasado 1 de octubre a través de una plataforma digital, que colapsó minutos después ante los más de 600.000 registros de fanáticos que buscaban obtener un pase doble gratuito. Finalmente, los organizadores permitieron el ingreso de todos los asistentes que lograron llegar al recinto, llenando por completo el lugar.

Durante el espectáculo, que duró cerca de dos horas y media, Feid interpretó más de 30 canciones, incluyendo temas de sus álbumes 19, Ferxxo Vol. 1: MOR, Bahía Ducati e Inter Shibuya. También sorprendió al público con canciones de sus inicios entre 2015 y 2017, en un formato más íntimo y sin la gran producción habitual de su gira Ferxxocalipsis.

Feid entrando con “EL PADRINO” a su Coffee Party en CDMX, con alrededor de 50K personas. 🇲🇽☕️💚 pic.twitter.com/Z2uZ7R6qip — Feid Site (@feidsite) October 4, 2025

Además del café, el artista obsequió a sus seguidores vinilos y casetes de colección, algunos con fragmentos inéditos que no estarán disponibles en plataformas digitales.

FEID consigue un nuevo RÉCORD GUINNESS con la COFFEE PARTY MÁS GRANDE DEL MUNDO en México



🇲🇽😮‍💨 +50.000 personas pic.twitter.com/Qnvahjuz1E — Fleek Mag (@Fleek_Mag) October 6, 2025

Este reconocimiento se suma al récord obtenido por Feid en diciembre de 2024, cuando recorrió la mayor distancia sobre un escenario musical: 10.000 metros en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, también certificado por Guinness World Records.