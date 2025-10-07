Nelson Velásquez, reconocido cantante de vallenato, habló de un tema que se ha tocado desde hace mucho tiempo en este género musical: los juglares y leyendas de esta música tuvieron muchos hijos en varias ciudades y en varios países.

Velásquez, quien formó parte de Los Inquietos, habló de su padre, Aníbal Velásquez, reconocido cantante y compositor colombiano. Aseguró que este podría tener el récord entre los famosos cantantes de esta música en Colombia con la cantidad de hijos.

“Yo creo que esa cifra ya pasó, en estos días estaba hablando con una hermana mayor, tengo muchos hermanos que pueden tener más de 70 años, mi papá tiene 90, que pueden ser más de 60 hijos que en total tuvo Aníbal Velásquez”, dijo Nelson a Semana.

Sobre sus hermanos, aseguró que conoce a varios, pero que es imposible conocer a todos: “Conozco poquitos, con mi mamá fuimos ocho en total. En Medellín hay cuatro y en Venezuela hay bastantes porque mi papá vivió más de 20 años en ese país y tiene muchos hijos”.

Añadió: “Cuando yo no era muy conocido en Venezuela, llegaba la gente a los conciertos a preguntarme y decían que eran mis hermanos. Me decían que me buscaban y yo al verlas sabía que sí, que eran hermanos. Así conocí en Venezuela unos 10, así que de los 60 conozco a unos 15″.

Incluso comparó a su padre con otros cantantes como Diomedes Díaz, quien también es conocido como uno de los que más tuvo hijos.

“60 hijos es mucho, yo no sé cómo hizo mi papá. En estos días estaba viendo un programa sobre que los juglares vallenatos tenían muchos hijos y hablaban de Alfredo Gutiérrez, Diomedes Díaz, Calixto Ochoa y me dije: pero no metieron a Aníbal Velásquez que tiene el récord”, agregó.

“Que Diomedes tuvo 35, que Calixto no sé cuántos, pero Aníbal tiene más de 60 y en varios países, es internacional”, finalizó.