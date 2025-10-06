La creadora de contenido Yina Calderón volvió a ser tendencia este fin de semana, luego de protagonizar un emotivo momento en redes sociales en el que confirmó entre lágrimas la muerte de su novio, identificado como David Montes.

El pasado domingo 5 de octubre, Calderón empezó a contar la historia a sus más de 850.000 seguidores en Instagram, realizó una transmisión en directo a través de TikTok, donde apareció visiblemente afectada y llorando desconsoladamente.

Los usuarios indicaron que la había visto en el concierto del cantante Luis Alfonso, realizado en Bogotá, con aparente estado de embriaguez y algunos grabaron videos que luego circularon en redes sociales, generando críticas hacia su comportamiento.

Sin embargo, la creadora de contenido explicó al día siguiente que su reacción se debió a una noticia devastadora recibida durante el evento como lo fue el fallecimiento de su pareja sentimental.

“Se fue mi novio, el amor de mi vida, el que yo nunca mostraba”, expresó entre sollozos durante la transmisión. Según relató, el hombre se habría quitado la vida, lo que la dejó en estado de shock.

Calderón contó que en los días previos habían tenido discusiones y distanciamiento, ya que su pareja mantenía una relación paralela. “Él siempre tuvo novia, y yo no quería hacerle daño a ella”, explicó.

De manera impactante, fue precisamente la novia de Montes quien la contactó para informarle del suceso: “Me llama la novia a decirme que se colgó”, relató la influenciadora.