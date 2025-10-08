Thylane Léna‑Rose Blondeau llamó la atención a nivel mundial luego que se divulgara una serie de fotografías que dejaban ver sus rasgos faciales, en los que resaltaban sus ojos de color azul intenso, cabello rubio y tez clara.

Y es que por su belleza fue elegida como la niña más hermosa del mundo por parte de la revista ‘TC Clander’ en el año 2007.

La entonces niña fue fotografiada de manera casual mientras se encontraba sentada en el suelo mirando a un lado, luciendo un pantalón de ‘jogging’ y una camiseta manga corta gris.

En la foto aparece con su abundante cabellera rubia, despeinada y ojos celestes que terminaron siendo los factores que enamoraron al público en esa época.

Como parte de su recorrido profesional, a sus 17 años, Thylane Blondeau fue nombrada embajadora de la marca L’Oréal París y estuvo en compañía de Karlie Kloss, Irina Shayk y Blake Lively.

Ahora con 24 años, la joven francesa se mantiene en el ojo público luego que apareciera en la Semana de la Moda en París.

Desde los 4 años, Thylane comenzó a modelar y gracias a su talento y belleza trabajó con varios fotógrafos y participó en pasarelas de alto prestigio, como la de Jean Paul Gaultier; pero con el paso del tiempo, su rol en el mundo de la moda ha cambiado; actualmente no es únicamente modelo, sino también empresaria.

Uno de sus proyectos más recientes es Enalhyt, una línea de productos para el cuidado capilar, que promueve activamente en redes sociales entre sus más de seis millones de seguidores en Instagram.

Durante la Semana de la Moda de París la modelo sorprendió a los asistentes por su nuevo look, pues abandonó su característico cabello rubio para lucir una melena más oscura.

Las opiniones de sus seguidores no se hicieron esperar, para muchos aunque ya no es la niña, sigue manteniendo la belleza que la hizo famosa; sin embargo, otros celebran su cambio de imagen, describiéndola como fresca y renovada.