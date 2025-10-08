La presentadora y exmodelo Viena Ruiz compartió uno de los testimonios de su vida durante una entrevista en el programa ‘Buen Día Colombia’.

La reconocida figura de la televisión habló con honestidad sobre la infidelidad de su exesposo, Humberto Mora, y los difíciles años que siguieron a esa ruptura.

Durante la conversación, Ruiz recordó cómo el fin de su matrimonio la llevó a una profunda crisis emocional. “Me enteré de que tenía otra mujer. Me puso los cachos. Llegaba borracho, un día se desapareció un fin de semana. Mi autoestima se fue al piso”, expresó.

La periodista explicó que, pese a intentar salvar la relación, la respuesta de su entonces pareja fue contundente: “Ya no te deseo”. Ese momento, confesó, fue devastador para su vida personal y familiar.

Señaló que tomó la decisión de alejarse de la televisión para concentrarse en la crianza de sus tres hijos: Luciana, Camilo y Nicolás, quienes se convirtieron en su principal motivo para salir adelante.

“Tuve que recomponerme sola, con mis tres hijos pequeños y el corazón roto”, señaló. La decisión coincidió con un diagnóstico de cáncer de ovario, detectado a tiempo y tratado sin necesidad de quimioterapia.

“Pensé que no tenía fuerzas, pero mis hijos me devolvieron la vida”, recordó la presentadora, quien aseguró que esa experiencia la llevó a reencontrarse con la fe y a valorar las segundas oportunidades.

En 2023, regresó a la pantalla como parte del equipo de Buen Día Colombia. Sin embargo, en marzo de 2025, la comunicadora decidió poner fin a su carrera televisiva tras alcanzar la edad de jubilación.

“Fue una decisión meditada. Mi jefe me pidió que me quedara, pero sentí que era momento de disfrutar a mis hijos, descansar y vivir otro tipo de experiencias”, dijo Ruiz.