Viena Ruíz, quien durante años fue una de las presentadoras más queridas del programa matutino ‘Buen día, Colombia’, decidió abrir su corazón en una entrevista para el pódcast ‘La Lupa’, donde reveló episodios dolorosos que marcaron su vida personal.

La comunicadora, ahora de 57 años, compartió cómo en uno de los períodos más difíciles de su existencia tuvo que enfrentar simultáneamente una traición amorosa y un diagnóstico médico que cambiaría su perspectiva para siempre.

Le recomendamos: Así fue el fuerte ‘encontronazo’ entre Altafulla y Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’

“Cáncer, tuve cáncer de ovario, el ovario derecho me lo tuvieron que quitar, me lo descubrieron a tiempo. Gracias a Dios no tuve que hacer quimio”, relató Ruíz durante la conversación. La enfermedad fue detectada antes de su segundo embarazo, específicamente antes del nacimiento de su cuarto hijo.

Sin embargo, lo que hizo más compleja esta situación fue el contexto emocional en el que se encontraba. El diagnóstico llegó precisamente cuando el padre de sus trillizos había decidido terminar la relación por otra persona, sumiendo a la presentadora en una profunda crisis de autoestima.

“Yo creo que fue en el momento en que el papá de los trillizos me dejó por otra persona, sentí que no valía nada”, confesó.

“Yo me veía como una mujer vieja, tenía 34 años, él me acababa de dejar y yo me veía al espejo y veía a una mujer vieja y yo decía, por eso es que él me dejó”, recordó.

Ruíz también habló sobre las dificultades que enfrentó para lograr sus embarazos, describiendo como “la lucha que viví para poder quedar embarazada” uno de los desafíos más significativos de esa etapa.

Le sugerimos leer: Claudia Bahamón fue anunciada como la presentadora de un nuevo reality de RCN

“El desamor por parte de una persona que uno ha amado y la traición también, pero también, pues es esa parte muy dura, para mí fue terrible”, reflexionó.

Actualmente, Viena disfruta de una vida tranquila junto a sus cuatro hijos: Luciana, Camilo, Nicolás y Carlos. Tras retirarse de ‘Buen día, Colombia’ al alcanzar la edad de pensión, la presentadora ha encontrado en espacios como los pódcast una nueva forma de conectar con las audiencias.