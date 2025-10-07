Luego de hacer parte de la producción ejecutiva de ‘Cien años de soledad’, Rodrigo García Barcha regresa a la dirección. El hijo del Nobel estrenará el 20 de noviembre en Netflix su próxima película titulada ‘Las locuras’.

El filme, que además se estrenará en algunos cines selectos de México, es también escritor por García Barcha y cuenta con la producción de Gerardo Gatica, Pablo Zimbrón, así como la participación de Ximena Calvo en la producción ejecutiva.

El elenco de este drama está compuesto por Cassandra Ciangherotti, Alfredo Castro, Ángeles Cruz, Natalia Solián, Naian González Norvind, Raúl Briones, Ilse Salas.

De igual manera aparecen Fernanda Castillo, Mercedes Hernández, Roberto Sosa, Mónica del Carmen, Daniel Tovar, Vicky Araico, Natalia Plascencia con Luisa Huertas y Adriana Barraza.

‘Las locuras’, bajo la dirección de Rodrigo García, abraza la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas cuando son llevadas al límite.

Seis mujeres, en procesos de autodescubrimiento marcados por el encierro, la autocensura y la presión social y familiar, se cruzan inesperadamente durante un día lluvioso en la Ciudad de México.