El rifirrafe entre la familia Díaz sigue sumando más involucrados. Y es que por estos días, las redes sociales han sido testigos de fuertes enfrentamientos entre Betsy Liliana Díaz, hija del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz y Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, al parecer por una infidelidad con Evelio Escorcia.

Leer más: Mamá de Lily Díaz se sumó a la polémica y criticó a Dayana Jaimes: “También le quitaste el marido a Caya Barón”

Durante la noche del 7 de octubre, la hija del Cacique decidió romper el silencio que guardó durante varios meses y se refirió a los motivos de su separación con el padre de sus tres hijos, el empresario Evelio Escorcia. A través de historias de Instagram, la joven, dedicada a la generación de contenido en plataformas digitales, reveló detalles de lo ocurrido y mostró las pruebas que, según asegura, confirman una traición.

Instagram dayanajaimes55/lilydiazg Lily Díaz, hija de Diomedes, tiene fuerte cruce en redes con la viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes

“Me quedé callada, actué como una dama, como la señora que era de mi exesposo... Lo hice por mis hijos, porque a la final a mí sí me interesa lo que piensen mis hijos”, afirmó la Lily, quien explicó que su prioridad siempre fue proteger a su familia y evitar exponer su vida privada.

Lea también: Lily Díaz, hija de Diomedes, tiene fuerte cruce en redes con la viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes: “Yo sí soy una dama”

De acuerdo con su relato, su decisión de hablar surgió luego de recibir un mensaje desde un número desconocido que, según ella, pertenecía a Dayana Jaimes. A raíz de ese contacto, Lily optó por grabar la conversación y compartirla en sus redes sociales como evidencia.

En su declaración, la empresaria insistió en que su intención no era generar polémica, sino defender su nombre y pedir respeto. “Yo siempre me he mantenido al margen de todo el show que se desató con la señora Dayana Jaimes. Jamás la irrespeté. Incluso cuando me enteré de la situación, lo manejé en privado, porque sí soy una mujer prudente y una dama”, puntualizó.

En los audios se escucha Jaimes, más conocido como ‘La mona linda’, expresar: “Yo a ti no te dañé ningún matrimonio. No seas ridícula. Coge rabia con Nela, cógela del pelo. Pero yo no tengo nada con ese hombre”.

No olvide leer: Violeta Bergonzi, la primera competidora en entrar en el top 10 de ‘Masterchef celebrity’

En otro fragmento, la comunicadora social defendió su reputación y cuestionó las intenciones de Lily Díaz. “Todo el tiempo haciéndote la víctima. Ridícula. No tienes ni idea cómo llegué yo a la vida de Evelio. Enfócate en ti, en tus hijos y en vender la caga’ esa que estás vendiendo”, concluyó.

Declaraciones de Evelio Escorcia

Ante el revuelo generado por el rifirrafe entre Lily Díaz y Dayana Jaimes, Evelio Escorcia decidió pronunciarse. Escribiendo una nueva página en esta historia, el hombre salió en defensa de su exesposa.

Lea además: Murió el ‘influencer’ y estilista Júnior Dutra tras someterse a una cirugía estética llamada foxy eyes

X @televallenato Lily Díaz con su exesposo Evelio Escorcia

“Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos”, dijo desde una historia publicada en Instagram.

Redes sociales

Rafael Santos desmintió acusaciones

Posteriormente, el hermano mayor de los Díaz, Rafael Santos, también se refirió al tema. Debido a declaraciones falsas con su nombre, el artista se vio obligado a desmentir algunas acusaciones en torno al escándalo protagonizado por su hermana y excuñada.

En un post difundido en redes sociales, supuestamente por Rafael Santos, se lee: “Yo sabía que no estaba equivocado al pensar que esa mujer no era buena para mi hermano, Martín Elías, lástima que Martín no está aquí para que viera lo mala mujer que es y que ha sido”.

Lea también: ¿Por qué se ausentó Valentina Taguado de Masterchef y cuál es la sanción que tendrá?

Sobre esto, el cantante respondió radicalmente explicando que se trataba de declaraciones falsas.

“Totalmente falso”, escribió en una historia de Instagram en la que aparecía adjunta una imagen de su supuesta declaración en contra de Dayana Jaimes.

Redes sociales

Dayana Jaimes le contesta a Lily Díaz

Por su parte, Dayana Jaimes por medio de sus historias dijo que no se arrepentía de nada de lo que dijo y que estaba recibiendo muchas amenazas de muerte.

Además, posteó la foto de una denuncia que hizo en la Fiscalía General de la Nación por publicación de datos personales, recordemos que Lily habría mostrado el número del celular de Jaimes.

Lea acá: ‘El caballero de los siete reinos’: tráiler, fecha de estreno y todos los detalles de la precuela de ‘Game of thrones’

Mamá de Lily Díaz se sumó a la polémica y criticó a Dayana Jaimes: “También le quitaste el marido a Caya Barón”

Betsy Liliana González Silva, exesposa de Diomedes Díaz, con quien tuvo tres hijos, se pronunció a propósito de la polémica que se generó entre su hija Lily Díaz y Dayana Jaimes.

A través de unos audios que se hicieron virales rápidamente en las redes sociales, ‘La doctora’ como la conocen los seguidores del cantante vallenato, indicó que iba a defender a su primogénita y que no se iba a quedar de brazos cruzados.

X @ParrandaValle Betsy Liliana y Diomedes Díaz.

“Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales, y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda, tú tienes huevo. Tras de que te abren las puertas, mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera cul**ndote al marido y vienes a hablar de versículos de la Biblia, ¿ah? Tienes huevo. Y así como se lo quitaste a Lilianita, también, porque recuerda que si bien fuiste o eres la viuda de Martín Elías, okay, tienes toda la razón, pero antes fuiste la moza, porque también le quitaste el marido a Caya Barón, ¿o ya se te olvidó?”, expresó.

Los usuarios iniciaron una ola de apoyo a Betsy Liliana y le manifestaban que por los hijos las madres hacen lo que sea. “Y por la denuncia no, mi vida, porque estamos preparados para eso y para lo que tú quieras poner, y cuidadito te sigues metiendo con mi hija porque ella tiene quien la defienda, métete conmigo”.

Asimismo, señaló: “Cuando uno tiene rabo de paja, uno no se acerca a la candela. Ahora quieres venir a amedrantar aquí a Lilianita con el cuento de la denuncia. Haga lo que le dé su gana, que aquí lo que tenemos es full de abogados. Entonces ya, no te me refines tanto, mami, que puedo llegar a la puerta de tu casa a dejarte sin pelo”.