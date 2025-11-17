La natilla de maracuyá es una variación de la natilla tradicional que se hace en Navidad. Su textura suave y el equilibrio entre dulzor y acidez la convierten en un postre ideal para celebraciones o para sorprender en casa.

A veces es difícil lograr la textura perfecta de la natilla, por eso, le traemos esta receta para que le quede firme, brillante y con un sabor intenso a maracuyá. Con este paso a paso le saldrán de seis a ocho porciones. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 tazas de pulpa de maracuyá colada (sin semillas)

2 tazas de leche entera

1 taza de crema de leche

1 taza de azúcar (ajusta según lo ácido del maracuyá)

½ taza de fécula de maíz (maicena)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de mantequilla

Opcional: semillas de maracuyá para decorar

Preparación:

En una taza de leche fría, disuelve completamente la fécula de maíz y reserva. En una olla a fuego medio, agrega: la leche restante, el azúcar, la crema de leche y revuelve hasta que empiece a calentar (sin dejar que hierva).

Incorpore la mezcla de fécula de maíz y leche, revolviendo constantemente para evitar grumos. Cocina hasta que empiece a espesar.

Añada la pulpa colada lentamente y sigue revolviendo. La mezcla volverá a aflojarse un poco; continúa cocinando hasta que espese otra vez.

Cuando tenga textura cremosa y consistente, añada la mantequilla, la vainilla y mezcle por 1 minuto más y apague el fuego.

Vierta la natilla en un molde o en porciones individuales. Deje enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera mínimo 3 horas para que tome firmeza perfecta. ¡Buen provecho!

