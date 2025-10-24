Las carimañolas o caribañolas es un alimento delicioso y preferido por toda la familia para desayunar y cenar.

Pero, si lo que quiere es una versión más sana, entonces le traemos la receta para hacer unas 10 carimañolas hechas en la freidora de aire para obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro con menos aceite. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 kg de yuca pelada y en trozos.

Sal al gusto.

1 huevo opcional (ayuda a ligar la masa).

500 g de carne molida (res o mezcla).

1 cebolla mediana finamente picada.

2 dientes de ajo finamente picados.

Sal

Condimentos al gusto.

Queso costeño rallado si prefieres versión con queso.

Preparación:

Cuando tenga todos los ingredientes cocine la yuca en agua con sal hasta que esté bien tierna (aprox. 20-25 minutos).

Luego, escurra, retire las hebras centrales de la yuca si las tiene, luego machaque hasta obtener una masa uniforme.

En una sartén, sofría la cebolla y ajo, luego añade la carne molida, sazona y cocina hasta que esté lista. Dejar enfriar un poco.

Toma porciones de masa (aprox. del tamaño de una pelota de tenis), aplánalas formando un disco, coloca una cucharada del relleno en el centro, luego cierra formando una especie alargado, cuidando que quede bien sellado.

Configure la freidora a unos 190-200 °C (aprox. 375-390 °F) y deja que se caliente unos 3‐5 minutos. Coloque las carimañolas en la cesta en una sola capa.

Rocíe ligeramente la superficie con un poco de aceite en spray o un ligero brochazo de aceite para ayudar al dorado. Cocine por unos 12-15 minutos, dando vuelta a mitad del tiempo para que doren por ambos lados. Listo, acompañe con una buena salsa. ¡Buen provecho!

