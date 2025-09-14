Si desea un plato diferente pero que no deje de ser divertido y delicioso, le tenemos la receta ideal para hacer este fin de semana.

Aprenda a preparar rollo de plátano maduro relleno de queso

Se trata de chitos de pollo con papa y queso que va a enamorar el paladar de toda su familia. Lo mejor es que puede servir como cena o merienda. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 papas medianas (peladas)

1 pechuga de pollo (cocida o cruda, según prefieras procesarla)

Aceite para freír

½ taza de panko (o pan rallado)

1 huevo

2 cucharadas de fécula de maíz (maicena)

½ cucharadita de paprika

½ cucharadita de sal

1 cucharadita de sazón completo

2 cucharadas de queso parmesano rallado

Queso mozzarella en cubitos (opcional, para el centro)

Ingredientes para la salsa de maíz

½ taza de maíz dulce (puede ser de lata o cocido)

2 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de crema agria o yogur natural

Sal y pimienta al gusto

Un chorrito de limón (opcional)

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, pele las papas y cocínelas en agua con sal hasta que estén suaves, aproximadamente 15 a 20 minutos. Luego, escúrralas y haga un puré.

Después si usa pollo crudo, procésalo hasta obtener una pasta fina. Si usa pollo cocido, desmenúzalo bien o procésalo brevemente.

En una taza mezcle el puré de papa con el pollo procesado. Agregue el huevo, el panko, la fécula de maíz, paprika, sal, sazón completo y el queso parmesano. Mezcle todo hasta obtener una masa homogénea.

En ese momento coja con las manos la masa y forme bolitas o las croquetas. Si desea puede poner un cubito de queso mozzarella en el centro de cada croqueta.

Ponga los chitos en una bandeja y refrigéralos por al menos 30 minutos para que se compacten. Es el momento de preparar una salsa de maíz licuando el maíz con la mayonesa, crema agria, sal, pimienta y un toque de limón.

Para freír los chitos coja una sartén profunda y fría los chitos en tandas durante 5 a 7 minutos, hasta que estén dorados y crujientes. Sirva con la salsa y a disfrutar. ¡Buen provecho!

