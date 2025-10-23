Si quiere disfrutar de las fiestas venideras como Halloween o Navidad, y no desea comer tanta azúcar, le traemos una receta genial para que pueda probar sin culpa.

Es la receta de gomitas caseras sin tanta azúcar, ideales para los más pequeños de la casa, y para los grandes también. Con este paso a paso podrá realizar 25 gomitas para comer o regalar. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 taza de jugo natural (naranja, uva, fresa o mango)

2 cucharadas de gelatina sin sabor (unos 14 g)

1 a 2 cucharaditas de miel o stevia (según su gusto)

1 cucharadita de jugo de limón (para realzar el sabor)

Moldes de silicona con formas de Halloween o Navidad (calabazas, fantasmas, murciélagos, botas, campanas)

Preparación:

En una ollita pequeña, vierte el jugo natural y caliéntalo a fuego bajo (sin hervir). Espolvoree la gelatina sin sabor sobre el jugo caliente y mezcla constantemente hasta que se disuelva por completo.

Añada la miel o stevia y el jugo de limón. Revuelva bien hasta que todo esté integrado. Vierta la mezcla en los moldes de silicona. Deje enfriar a temperatura ambiente durante unos 10 minutos y luego refrigere por 1 hora o hasta que estén firmes.

Saque las gomitas cuidadosamente y guárdelas en un recipiente hermético en la nevera hasta por 5 días. Después puede empacarlas en bolsitas. ¡Buen provecho!

