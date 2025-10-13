Los fines de semana y días festivos son perfectos para realizar recetas nuevas y que puedan deleitar a sus familiares.
Esta vez le traemos la receta de alitas de pollo crujientes para que haga en la freidora de aire y le queden súper ricas para disfrutar. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1 kilo de alitas de pollo, lavadas con limón
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de miel
- Sal, ajo en polvo y pimienta al gusto
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes, empiece a mezclar las alitas con sal, ajo, pimienta, mostaza y miel.
Esto lo va a dejar para marinar durante al menos 1 hora. Luego, cuando ya estén listas las va a poner en la freidora de aire a 400 °F (200 °C) durante 25 minutos.
Después a mitad de cocción usted las va a girar y servir bien caliente. Puede acompañar con papas a la francesa o en casco. ¡Buen provecho!
