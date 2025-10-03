Las albóndigas son bien conocidas en todo el mundo, con sus distintas variaciones según el país o continente donde se disfruten. Estas bolas pequeñas de carne molida, ya sea de res, pollo, cerdo o pescado, resuelven cualquier comida del día, pues combinan muy bien con diferentes guarniciones.

Lea: Receta para elaborar un refrescante café frío con naranja

Pexels Imagen de referencia de preparación de albóndigas.

La preparación de esta proteína es sencilla y rápida, lo que la hace aún más apetecida por millones de familias. En Colombia, es común hacer albóndigas para el almuerzo o para la cena, acompañadas de arroz blanco o puré de papa.

Estas bolas de carne, que suelen tener un tamaño de entre tres y diez centímetros de diámetro, son sazonadas con una serie de condimentos que le entregan sabores característicos dependiendo la región cultural donde se preparen. En nuestro país es usual sazonar la carne con sal, pimienta, ajo y cilantro como base. Para garantizar su forma se integra harina o ralladura de pan a la carne.

Lea: Guanabanazo: receta para preparar esta refrescante y cremosa bebida

Pexels Imagen de referencia de preparación de albóndigas.

A continuación, le presentamos una receta de albóndigas de pollo rellenas con jamón y queso. Disponga de 30 minutos de su tiempo para realizar esta preparación para tres personas.

Ingredientes

Una (1) pechuga deshuesada.

Media (1/2) cebolla picada en cuadritos.

1/4 de queso mozzarella.

Sal.

Pimienta.

Paprika.

Ajo en polvo.

Comino.

Cilantro.

Orégano.

Cebollín chino.

Una (1) cucharada de queso parmesano rallado.

Jamón.

Aceite de oliva.

Un (1) chorrito de vino blanco.

Una (1) cucharada de queso crema.

Preparación

Para dar el efecto de carne molida puede triturar la pechuga de pollo en un procesador de alimentos o bien cortarla finamente con un cuchillo.

Ahora debe sazonar al gusto la carne con los condimentos: sal, pimienta, paprika, ajo en polvo, comino, cilantro y orégano.

Lea: Receta para preparar pan de ajo de forma rápida y fácil en casa

Cuando los condimentos estén perfectamente integrados y la carne tenga el sabor de su preferencia, ya puede comenzar a formar las bolas pequeñas, sin olvidarse del relleno.

Para el relleno vamos a utilizar el queso y el jamón. Entonces, cuando esté formando las bolitas de carne debe hacer un hueco con sus dedos para introducir el queso mozzarella y el jamón. Una vez ubique estos ingredientes en el centro vuelva a cerrar la bola.

Luego, en una sartén, a fuego medio, agregue un poco de aceite de oliva y proceda a dorar las albóngidas. Debe asegurarse de que todos los lados queden igual de dorados y retire del recipiente.

Lea: Receta para preparar pasteles Gloria: disfrute su textura hojaldrada en 35 minutos

Ahora, en la misma sartén, deposite la cebolla previamente picada en cuadritos y déjela dorar por varios segundos. Agregue un chorro de vino blanco y espere que el alcohol se evapore. Añada la crema de leche, el queso crema y por último el queso parmesano.

Sazone esta mezcla con sal y pimienta al gusto y agregue nuevamente las albóndigas para que termine su cocción a fuego medio bajo durante 10 minutos.

Lea: Una receta para la merienda o el desayuno: prepare ‘pancakes’ al mejor estilo de Japón

Al momento de servir decore las albóndigas con cebollín chino finamente picado.

Albóndigas hechas con lentejas

Si no consume carnes, una muy buena opción para preparar albóndigas es la lenteja. Entérese cómo hacerlo:

Hierva las lentejas con el doble de agua y una pizca de sal. Unos 400 gramos de este grano son dos (2) tazas, así que use cuatro (4) tazas de agua. Cocínelas unos 20 minutos después de que rompa el hervor, o hasta que estén bien tiernas.

Lea: Receta para preparar helado de mango y limón

Escurra el agua de las lentejas y déjelas que se enfríen completamente. A continuación, tritúrelas hasta obtener una pasta suave que puede sazonar al gusto y dar forma de bolitas.

A diferencia de las albóndigas de carne, las de lentejas no se cocinan en salsa, sino que se fritan.