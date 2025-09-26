Para los amantes del pan es satisfactorio probar muchos tipos para disfrutar de su sabor. Hay personas que los acompañan con alguna guarnición y otros que se los comen solos.

Aprenda a cocinar una ensalada fría mexicana: agrega carne y aceitunas

Receta para preparar helado de mango y limón

Aprenda a preparar una deliciosa sopa de auyama con pimentón y papa

Pues la receta que le mostraremos hoy, puede disfrutarla sola. Se trata del pan de ajo, delicioso para comer en meriendas o en una reunión.

Con pocos ingredientes y tiempo puede hacer un manjar en el que usted y los suyos puedan saborear en casa. ¡Manos a la cocina!

Pixabay El pan es uno de los mejores acompañantes para salsas o cremas.

Ingredientes:

1/2 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de cilantro

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta

5 tajadas de pan

Queso mozzarella

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, en una taza empiece derrita la mantequilla primero. Después mezcle la mantequilla con el ajo picado, el cilantro, sal y pimienta.

Tiene que revolver muy bien para que se integre. Después va a poner el pan de su preferencia en una bandeja.

Prepare coctel de camarones y acompañe con patacón o galletas de soda

Va a untar cada rebanada con una buena cantidad de la mantequilla preparada. Después cubra cada tajada de pan con abundante queso mozzarella.

Eso lo va a llevar a la freidora de aire (air fryer) a 180 °C por 10 minutos, o hasta que el pan esté dorado y el queso bien derretido.

¿Cuál es la forma correcta de comer banano en la mesa? Esto explica una experta en protocolo y etiqueta

Si lo desea también lo puede hacer en el horno. Cuando ya el pan esté listo proceda a picarla en porciones y sirva. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.