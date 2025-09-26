Para los amantes del pan es satisfactorio probar muchos tipos para disfrutar de su sabor. Hay personas que los acompañan con alguna guarnición y otros que se los comen solos.
Pues la receta que le mostraremos hoy, puede disfrutarla sola. Se trata del pan de ajo, delicioso para comer en meriendas o en una reunión.
Con pocos ingredientes y tiempo puede hacer un manjar en el que usted y los suyos puedan saborear en casa. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1/2 cucharada de mantequilla
- 2 cucharadas de cilantro
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta
- 5 tajadas de pan
- Queso mozzarella
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes, en una taza empiece derrita la mantequilla primero. Después mezcle la mantequilla con el ajo picado, el cilantro, sal y pimienta.
Tiene que revolver muy bien para que se integre. Después va a poner el pan de su preferencia en una bandeja.
Va a untar cada rebanada con una buena cantidad de la mantequilla preparada. Después cubra cada tajada de pan con abundante queso mozzarella.
Eso lo va a llevar a la freidora de aire (air fryer) a 180 °C por 10 minutos, o hasta que el pan esté dorado y el queso bien derretido.
Si lo desea también lo puede hacer en el horno. Cuando ya el pan esté listo proceda a picarla en porciones y sirva. ¡Buen provecho!
