Las papas criollas con mantequilla y ajo son ideales para preparar porque son rápidas y muy sanas. Lo importante es conocer el punto ideal para que no se le desbaraten las papas. ¡Manos a la cocina!

Aprenda a cocinar fácilmente papas criollas en la freidora de aire

Ingredientes:

1 libra de papa criolla cocida

Mantequilla (cantidad generosa)

Aceite (cantidad moderada)

Ajo picado

Perejil fresco picado

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes caliente la mantequilla y aceite en una sartén. Después añada el ajo y deje cocinar unos minutos.

Luego, empiece a agregar la papa criolla cocida y saltee. En ese momento empiece a añadir el perejil, sal y páprika al gusto.

Después mezcle bien y sirva caliente. Lo puede acompañar con carne, pollo o cerdo. ¡Buen provecho!

