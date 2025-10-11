Si va a preparar una carne y proteína y no sabe con qué servirlo, le traemos la receta perfecta para un acompañamiento.
Las papas criollas con mantequilla y ajo son ideales para preparar porque son rápidas y muy sanas. Lo importante es conocer el punto ideal para que no se le desbaraten las papas. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1 libra de papa criolla cocida
- Mantequilla (cantidad generosa)
- Aceite (cantidad moderada)
- Ajo picado
- Perejil fresco picado
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes caliente la mantequilla y aceite en una sartén. Después añada el ajo y deje cocinar unos minutos.
Luego, empiece a agregar la papa criolla cocida y saltee. En ese momento empiece a añadir el perejil, sal y páprika al gusto.
Después mezcle bien y sirva caliente. Lo puede acompañar con carne, pollo o cerdo. ¡Buen provecho!
