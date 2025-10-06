Las ideas de almuerzo o cena a veces resultan difícil porque se busca no repetir recetas. Además, las preparaciones deben ser saludables y fácil de preparar.

Esta vez le traemos una receta de salmón en salsa de tamarindo deliciosa para que la haga en casa, pues es muy práctica de hacer aunque se escuche difícil.

Con algunos ingredientes hará una deliciosa cena o almuerzo para dos personas. ¡Manos a la cocina!

El salmón es una idea genial para desayuno también.

Ingredientes:

2 filetes de salmón (150 a 200 gramos cada uno)

½ taza de pulpa de tamarindo

2 cucharadas de miel o azúcar

1 cucharada de salsa de soya

1 diente de ajo finamente picado

1 cucharadita de jengibre rallado

Aceite, sal, pimienta y paprika al gusto

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, coja una olla y mezcle la pulpa de tamarindo, miel, soya, ajo y jengibre.

Después cocine a fuego bajo hasta que espese un poquito. Pruébala y ajusta de dulzor o acidez según tu gusto. En ese momento empiece a secar el salmón.

Luego, agréguele sal, pimienta, paprika y un chorrito de aceite. En una sartén bien caliente, sella los filetes de salmón por ambos lados 2–3 minutos por lado, según el grosor.

En el momento que vea que están listos empiece a bañarlos con la salsa de tamarindo y deja que se caramelicen un poquito. Es hora de servir si quiere con cebollín finamente picado.

Ponga arroz, vegetales, una ensalada fresca y el salmón

y enamorará a todos sus comensales. ¡Buen provecho!

