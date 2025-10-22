Las alitas de pollo son uno de los platos más buscados para hacer en la freidora de aire, y con razón porque quedan crujientes por fuera, jugosas por dentro y se preparan en menos de media hora.
Esta versión al limón con pimienta combina lo mejor del sabor fresco y ácido del cítrico con el toque picante del condimento, logrando un equilibrio perfecto para los amantes del pollo. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1 kilo de alitas de pollo (separadas en mitades)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de ½ limón
- 1 cucharadita de paprika o pimentón dulce (opcional, para color)
- Perejil fresco picado (para decorar)
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes, seque bien las alitas con papel de cocina para que queden bien crocantes.
En una taza, mezcle el aceite, sal, pimienta, ajo en polvo, ralladura de limón, jugo de limón y paprika. Agregue las alitas y revuélvelas bien para que se impregnen de todos los sabores.
Precaliente la freidora de aire a 200 °C (390 °F) durante 3 a 5 minutos. Coloque las alitas en la canasta.
Cocine durante 25 minutos, volteándolas a mitad del tiempo para que se doren parejo. Sirva calientes, espolvoree perejil fresco y acompaña con rodajas de limón o su salsa favorita. ¡Buen provecho!
