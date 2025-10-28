Si no desea darles dulces a los más pequeños de la casa en vísperas de Halloween, le traemos una idea genial para hacer en casa junto a ellos, y lo mejor, que muy sano.

Esta ensalada de frutas para Halloween es una manera excelente de que los niños coman saludable mientras se divierten con la temática de la fecha.

Con esta receta puede preparar para cuatro porciones. Esta actividad es ideal para abrir su imaginación y crear con las frutas, figuras inimaginables. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 taza de fresas picadas

1 taza de uvas verdes o moradas

2 bananos

1 naranja o mandarina

1 manzana verde

1 taza de melón o papaya

Palitos de chocolate o chispas (para ojos)

Limón para evitar oxidación

Moldes pequeños de galletas (formas de Halloween: calabaza, fantasma, murciélago)

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, lave y corte todas las frutas en trozos del tamaño pequeño. Con los moldes especiales, empiece a cortar la papaya o el melón en formas de Halloween para decorar la ensalada.

Luego, corte los bananos en rodajas y colóqueles ojitos usando chispas o partes de uvas, se verán como pequeños fantasmitas. Después divida las frutas en una taza grande y añada un chorrito de limón para que se mantengan frescas.

Empiece a mezclar suavemente y decore con las figuras de fruta al final para que se vean mejor. Lo más importante es la hora de servirlo pues lo hará en copas transparentes.

Va a colocar un murciélago de fruta arriba y puede añadir palillos con banderines de calabazas o monstruos. Si quiere darle un toque extra, agregue un yogurt natural. ¡Buen provecho!

