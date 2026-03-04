Los fanáticos de ‘Rápidos y Furiosos’ podrán vivir la adrenalina de conducir un carro como los que usan los personajes gracias a la nueva atracción en el Parque de Universal Studios.

Y es que Universal Studios Hollywood reveló los tres vehículos restantes que se suman al previamente anunciado Dodge Charger que conformarán cada uno de los trenes de “Fast & Furious: Hollywood Drift” mientras el parque temático da los toques finales a esta innovadora y primera montaña rusa de alta velocidad, al aire libre, que se inaugurará este verano norte americano.

La atracción, que rinde homenaje a la franquicia Rápidos y Furiosos, permitirá que los visitantes aborden uno de los cuatro vehículos —basados en los autos utilizados por los personajes— para experimentar la energía y la emoción de las carreras callejeras, tal como en las películas.

Dentro de la plataforma de embarque, los vehículos de la atracción estarán ubicados junto a un enorme mural original creado por el reconocido artista Tristan Eaton. Pintado a mano con aerosol sobre una pared interior de ladrillo, el mural representará la escena final de la carrera callejera de la película original, con un montaje de los vehículos Dodge Charger y Toyota Supra compitiendo contra un tren a toda velocidad.

Incluido en este mural hay un homenaje al personaje Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel. La obra transmite simultáneamente una sensación de adrenalina mientras los visitantes se preparan para ser transportados al universo de Rápidos y Furiosos de Universal Pictures.

Los nuevos carros

Dodge Charger. Este vehículo icónico está inspirado en el emblemático auto de Dominic Toretto, presente a lo largo de la franquicia cinematográfica. Con su elegante chasis negro, este Dodge Charger 1970 con motor potenciado y 900 caballos de fuerza es considerado el auto deportivo definitivo de la cultura estadounidense.

Mazda RX-7. Este vehículo está inspirado en el modelo de 1997 conducido por Han Seoul-oh. Con ruedas de aproximadamente 50 cm, asientos de competición, suspensión mejorada y detalles interiores personalizados, el Mazda RX-7 es considerado uno de los autos más icónicos de la franquicia Rápidos y Furiosos.

Nissan Skyline GT-R. Este vehículo está inspirado en el Nissan Skyline GT-R azul de Brian O’Conner, de 2002, que fue mejorado con amplias modificaciones de rendimiento y estilo, reconocido por su apariencia única.

Toyota Supra. Este vehículo está inspirado en el auto naranja de Brian O’Conner, de 1994, que cuenta con el legendario motor 2JZ-GTE biturbo de seis cilindros en línea. O’Conner le debía a Toretto un “auto de 10 segundos”, y este superó esa promesa con creces. Es reconocido como uno de los autos más memorables de la franquicia cinematográfica.

“Fast & Furious: Hollywood Drift” estará ubicada en el lote superior de Universal Studios Hollywood, diseñada como una amplia estructura de ladrillos rojos similar a un garaje. La atracción contará con una innovadora tecnología de rotación de 360 grados, diseñada para crear la sensación perfecta de autos derrapando, mientras los visitantes giran en movimiento a una velocidad de 116 km/h y recorren 1.250 metros de pista elevada (el equivalente a casi 12 campos de fútbol) que serpentea sobre distintas áreas del parque temático, incluyendo la escalera mecánica Starway, que conecta los lotes superior e inferior.

Esta ambiciosa montaña rusa emocionante se beneficiará de la experiencia de décadas de Universal Destinations & Experiences en revolucionar el desarrollo de montañas rusas contemporáneas en sus parques temáticos globales.

A lo largo de once películas que han despertado la pasión de un público cada vez mayor y han recaudado más de 7 mil millones de dólares en taquilla mundial, la saga Fast & Furious, de Universal Pictures, ha batido récords y se ha convertido en la franquicia más rentable y longeva del estudio.

En las redes sociales, el número de seguidores de las películas y el reparto se ha convertido en el mayor de cualquier franquicia activa. Tras The Fate of the Furious de 2017, que se estrenó en los cines como el mayor estreno mundial de todos los tiempos, la exitosa franquicia se expandió a una multitud de ofertas, desde juguetes y videojuegos hasta una serie animada y el exitoso título derivado, Hobbs & Shaw.

En 2026, la franquicia celebra su 25.º aniversario y Universal anunció que un nuevo y emocionante capítulo, Fast Forever, llegará a los cines el 17 de marzo de 2028.