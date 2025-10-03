El reconocido actor estadounidense Tyrese Gibson, quien interpretó a Roman en la famosa saga ‘Rápidos y furiosos’, enfrenta una orden de arresto en su país luego de que sus perros mataran a la mascota de un vecino en la exclusiva zona de Buckhead, en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia.

El hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre, cuando un vecino del sector halló muerto a Henry, un perro de raza Cavalier King Charles Spaniel de cinco años de edad, que era mascota de otro habitante de Buckhead.

El canino fue encontrado con graves lesiones en diferentes partes del cuerpo, al parecer producto del ataque de los cuatro perros del actor Tyrese Gibson, de raza Cane Corso.

Imagen de referencia de un perro de raza Cane Corso.

El dueño del Cavalier King Charles Spaniel denunció ante las autoridades que Tyrese Gibson permitió durante los últimos cinco meses que sus perros caminaran “libres” por el vecindario en al menos cinco ocasiones, lo que resultó en el ataque mortal del 18 de septiembre.

“Es negligencia de su parte como propietario de la vivienda y de los animales, simplemente dejándolos andar libremente. Y ahora han matado a un animal inocente”, dijo a ‘CNN’ la capitana Nicole Dwyer del departamento de Servicios Animales de la Policía del condado de Fulton.

Agentes de la Policía llegaron a la vivienda de Tyrese Gibson en Buckhead el 22 de septiembre y no lo encontraron allí, así como tampoco a los perros. Le notificaron que debía presentarse para explicar y responder por lo ocurrido, y tras vencerse el plazo para hacerlo se ha emitido una orden de arresto en su contra.

El actor no se había pronunciado frente al caso hasta este fin de semana, cuando publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram a nombre de su abogado Gabe Banks, del bufete Banks Weaver Law Firm.

“En nombre de mi cliente, el Sr. Tyrese Gibson, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente. Tyrese está profundamente destrozado y ha estado rezando constantemente por la familia, con la esperanza de que algún día encuentren la fuerza para perdonarlo”, se lee en la publicación.

Agrega que el actor se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrió el incidente y que está dispuesto a asumir “toda” la responsabilidad.

“Inmediatamente después de enterarse de lo sucedido, Tyrese tomó la difícil decisión de reubicar a sus dos perros adultos y a sus tres cachorros en hogares seguros y amorosos. La responsabilidad de tenerlos era simplemente demasiado grande, y no soportaba la idea de que algo así volviera a ocurrir”.

Tyrese Gibson aseguró que se encuentra en Los Ángeles junto a su familia, aún de luto por la pérdida de su padre hace dos semanas.

“A la familia que perdió a su querida mascota: sepan que estoy rezando por ustedes, compartiendo su dolor y que seguiré enfrentando esta tragedia con honestidad, responsabilidad y compasión”, sostuvo.