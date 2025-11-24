Faltan pocos días para que inicie el mes de diciembre y los fanáticos de esta especial temporada están al pendiente de las nuevas tendencias en adornos navideños para embellecer sus hogares y llenarlos de la magia de la Navidad.

Tradicionalmente los colores rojo y verde marcan la parada en referencia a los adornos navideños, como bolas para el árbol, moños, cintas y guirnaldas; sin embargo, para este año llegaron nuevos modelos que podrían dejar atrás a lo cotidiano.

Bolas de Navidad

Uno de los elementos a los que le puede decir adiós en esta temporada son las bolas de Navidad, con las que se adornan los árboles. La clásica imagen del árbol navideño repleto de bolas de diversos colores ya no domina en la decoración para las fiestas.

Pexels

Los expertos en diseño aseguran que los adornos tradicionales han cedido su lugar a propuestas más creativas, naturales y sofisticadas.

Para esta temporada llegó con fuerza la tendencia que incorpora elementos botánicos. Flores de Nochebuena en tela o incluso en su forma natural se están usando para dar vida al árbol, así como también las piñas, que aportan un toque más rustico. La idea es colocarlas entre las ramas, logrando un efecto más orgánico que contraste con los típicos adornos brillantes.

Pixabay/Cortesía

Si se pintan suevamente con aerosol blanco, evocan nieve y dan una apariencia más elegante, sin necesidad de recurrir a ornamentos sintéticos cargados.

Pixabay/Cortesía

Pixabay/Cortesía

Moños grandes

Otra de las tendencias que está muy marcada es el uso de moños grandes y voluminosos, que pueden ser fabricados en yute, terciopelo o satín.

Los colores también se están expandiendo más allá del rojo y dorado tradicionales, ahora se apuesta por tonos como champaña, verde musgo y vino.