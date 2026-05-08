El Festival de Cannes 2026 se prepara para ampliar su dimensión cultural con una serie de encuentros públicos que prometen convertirse en momentos memorables para los amantes del cine. Bajo el concepto Rendez-vous with…, el certamen reunirá a tres figuras esenciales del cine contemporáneo: Sir Peter Jackson, Cate Blanchett y Tilda Swinton, quienes compartirán reflexiones, experiencias y miradas sobre sus trayectorias en conversaciones abiertas con el público.

La serie dará inicio el miércoles 13 de mayo con Peter Jackson, justo un día después de recibir la Palma de Oro Honorífica. Cannes rinde así homenaje a un cineasta que redefinió la fantasía épica y dejó una huella imborrable en la historia del cine. Fue en Cannes, en mayo de 2001, donde se presentaron por primera vez imágenes de El Señor de los Anillos, dando comienzo a un fenómeno cultural y cinematográfico global. Veinticinco años después, su trilogía —filmada en Nueva Zelanda— sigue siendo referente por su revolución en los efectos visuales y su impacto en el imaginario colectivo. Jackson también abordará su trabajo posterior, que abarca desde grandes producciones como King Kong y El Hobbit hasta documentales aclamados como They Shall Not Grow Old y The Beatles: Get Back.

El domingo 17 de mayo será el turno de Cate Blanchett, una de las actrices más reconocidas y respetadas del cine actual. Ganadora de múltiples premios Oscar, BAFTA y Globos de Oro, Blanchett ha mantenido una relación estrecha con Cannes desde finales de los años noventa, incluyendo su paso como presidenta del jurado en 2019. Además de repasar una carrera marcada por interpretaciones memorables, la actriz presentará una nueva edición del programa Proof of Concept, iniciativa dedicada a apoyar voces femeninas, trans y no binarias, así como el Displacement Film Fund, enfocado en cineastas refugiados.

La serie concluirá el jueves 21 de mayo con Tilda Swinton, intérprete singular cuya filmografía transita con naturalidad entre el cine experimental y las grandes producciones de Hollywood. Desde su consagración con Orlando hasta sus colaboraciones con cineastas como Wes Anderson, Jim Jarmusch y Bong Joon-ho, Swinton ha encarnado una de las carreras más libres y audaces del cine moderno. Su vínculo con Cannes incluye también su participación como jurado en 2004, recordada por su rigor y compromiso.

Con estas conversaciones, el Festival de Cannes reafirma su vocación como espacio de pensamiento, memoria y diálogo cinematográfico, más allá de la alfombra roja.

@GiselaSavdie