Si bien el cine latinoamericano tuvo una notable ausencia en la Selección Oficial del Festival de Cannes 2026 —a diferencia del año pasado, cuando el brasileño Kleber Mendonça Filho participó con El agente secreto, filme que obtuvo varias nominaciones al Oscar—, la región sí logró una presencia relevante en distintas secciones paralelas del certamen.

En Un Certain Regard, dos directoras latinoamericanas presentan sus segundos largometrajes. La chilena Manuela Martelli, recordada por 1976, compite con El Deshielo, mientras que la costarricense Valentina Maurel, tras su debut con Tengo Sueños Eléctricos, participa con Siempre Soy tu Animal Materno.

En la sección de Proyecciones Especiales, el actor y director mexicano Diego Luna estrena Ceniza en la Boca, una coproducción entre México y España que aborda el tema de la migración a partir de la adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro.

Por su parte, el documental argentino El Partido, dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, integra la sección Cannes Premiere. La película revisita el emblemático encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986.

La Quincena de Realizadores destaca una fuerte presencia de cineastas latinoamericanos. El argentino Lisandro Alonso regresa con La Libertad Doble, una obra que retoma al personaje de Misael, protagonista de su película La Libertad (2001), a 25 años de distancia, reafirmando su inconfundible estilo y su radical libertad creativa.

También en la Quincena se presenta La Muerte no Tiene Dueño, del venezolano Jorge Thielen Armand, protagonizada por Asia Argento y ambientada en una plantación de cacao en Venezuela, donde los trabajadores se enfrentan a la heredera del lugar.

Otra producción destacada es La Perra, de la chilena Dominga Sotomayor, basada en la novela de la escritora colombiana Pilar Quintana. Ambientada en el sur de Chile, la película explora el trauma y la maternidad a partir de la relación entre una mujer solitaria y su perrita Yuri.

En el Annecy Animation Showcase, la cineasta mexicana Sofia Carrillo presenta su proyecto animado Insectario.

Finalmente, en la competencia de cortometrajes, figura el colombiano Theo Montoya con Pelotón Trueno, una obra que sigue a un grupo de jóvenes soldados celebrando un supuesto “triunfo” militar, que alude de manera inquietante al fenómeno de los falsos positivos. En la misma sección compite también el argentino Federico Luis con Para los Contrincantes.

Aunque ausente de la competencia oficial, el cine latinoamericano confirma su fuerza creativa en las secciones paralelas, donde nuevas y reconocidas voces sostienen una presencia diversa, comprometida y autoral.

@GiselaSavdie