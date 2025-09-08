Después del éxito obtenido con ‘Sé feliz’ el cantante vallenato y presentador Orlando Liñán presenta un nuevo trabajo musical, ‘De parranda con el timbre original’.

Este es un video álbum que recopila canciones del ayer que hacen parte de la historia musical del vallenato, además de dos canciones propias y una adaptación a vallenato de un éxito creado por Juan Gabriel.

Liñán se ha caracterizado por su majestuosidad artística y por el carisma que lo representa en el escenario, es por esta razón que ‘De parranda con el timbre original’ fue grabado totalmente en vivo en la ciudad de Valledupar en el marco de la celebración de cumpleaños del artista.

Los videos fueron dirigidos y producidos por Fredy Melo y en estos se refleja un ambiente familiar, de fiesta y de buena música, características que con frecuencia busca transmitir el cantante en sus espectáculos.

Este compilado está compuesto por 7 canciones, cuatro de ellas homenaje a grandes maestros del vallenato, dos canciones que ya hacen parte del catálogo del artista y que en esta ocasión llegan en una versión fresca y renovada y finalmente un homenaje más esta vez al gran Juan Gabriel icono de la música mexicana, transformando así “¿Por qué me haces llorar?” en un vallenato conservando el respeto y la calidad que en su momento le imprimió su interprete original pero dándole una nueva identidad vallenata.

‘De parranda con el timbre original’ está en las diferentes plataformas digitales y YouTube desde el 29 de agosto, mientras el artista continúa de gira por Colombia llevando a su público lo mejor de sus éxitos y su nueva propuesta musical.

Este es el listado de canciones que hacen parte de ‘De parranda con el timbre original’.

