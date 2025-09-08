El reconocido cantante Elder Dayán, hijo de Diomedes Díaz, sorprendió a su público en la ceremonia de los Premios Monitor Latino 2025, celebrada el 3 de septiembre en Barranquilla, al interpretar ‘Inevitable’ de Shakira.

El artista rindió homenaje a la barranquillera con esta inédita canción en versión vallenato. De inmediato, el video se hizo tendencia en redes sociales, cumpliendo las expectativas de los asistentes al evento y de los internautas.

Cabe mencionar que Shakira, quien actualmente continúa con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, fue el centro de ovación de un grupo de reconocidos intérpretes del vallenato, que presentaron versiones únicas de sus éxitos.

Pero en particular la interpretación de ‘Inevitable’ en la voz de Elder Dayán se convirtió en todo un éxito, ya que fue uno de los momentos más aplaudidos de la gala.

Esta canción de la barranquillera es uno de los temas más recordados de su segundo álbum: ¿Dónde están los ladrones?, publicado en 1998.