“Hermano lindo, sin palabras, no merecías”; “Tavito, Dios te reciba en su reino”; “Dios te tenga en su santo reino, mijito”, son algunos de los mensajes que usuarios de Facebook han publicado en la cuenta del odontólogo Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez, para despedirlo de este mundo terrenal luego un atentado del que resultó como víctima en la tarde de este sábado 6 de septiembre.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, de momento, no ha confirmado el deceso de Torrecilla Gutiérrez, pero múltiples personas que lo conocían, al parecer, recibieron información de primera mano sobre el particular y por eso se han multiplicado las condolencias en redes sociales.

Hay que reseñar que en la tarde del sábado, a eso de las 3:15, la institución armada fue notificada de unas detonaciones de arma de fuego dentro de un consultorio odontológico localizado en la carrera 7E No. 76-29, en donde resultó lesionado Torrecilla Gutiérrez.

“Según la información suministrada por los funcionarios de la zona de atención, el hoy lesionado se encontraba en la parte interna de un consultorio odontológico cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. El parrillero ingreso al lugar desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones, ocasionándole las heridas. Posteriormente, los agresores huyeron con rumbo desconocido”, detalló la Policía sobre el suceso.

El odontólogo fue trasladado por vecinos del sector hasta la Clínica San Ignacio, en la misma jurisdicción, y se había señalado que su condición era “estable”, pero se habría agravado con el paso de las horas.

Hasta el momento no hay una hipótesis alrededor de este crimen o aún no ha sido dada a conocer por las autoridades.