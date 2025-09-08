En una trocha de Galapa, cerca del barrio Salón Azul, fueron encontrados dos cadáveres en horas de la mañana de este lunes 8 de septiembre, por varios habitantes del sector que transitaban por la zona.

De acuerdo con el informe de la Policía, a eso de las 6:30 a. m., unos residentes de la zona iban caminando por el kilómetro 108 sentido Baranoa-Galapa, cuando hallaron dos cuerpos de sexo masculino tendidos en el suelo, por lo que rápidamente dieron aviso a las autoridades.

Al cabo de varios minutos, una patrulla del cuadrante se trasladó hasta el sitio, confirmando el hallazgo de los cadáveres, por lo que procedieron a realizar la inspección técnica de ambos.

Los oficiales informaron que las víctimas tenían múltiples heridas en varias partes del cuerpo que, al parecer, habían sido provocadas con arma de fuego. Asimismo, lograron identificar a uno de los occisos como Jesús David Martínez Ortiz, mientras que la otra víctima aún no ha sido identificada.

Además, en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos sin vida también fue hallada una motocicleta abandonada marca platino, color negro – rojo, de placas JSZ-40E.

Es importante mencionar que el día de ayer, a eso de las 9:00 p. m. del domingo 7 de septiembre, los vecinos habían escuchado varias detonaciones, al parecer, de arma de fuego y no dieron aviso ya que es una zona enmontada y oscura y tenían miedo.

Ataque sicarial en zona rural de Baranoa deja a un hombre muerto

Hacia las 10:45 a. m. del sábado 6 de septiembre, en la vía que comunica del municipio de Baranoa a Juan de Acosta, se registró atentado criminal en un punto conocido como ‘la Gallina’ que acabó con la vida de un hombre y dejó a otro herido.

La víctima fatal fue identificada como Nadin Arteta, de 64 años de edad, conocido con el apodo de ‘Bordito’ y quien era natural del sector El Vaivén, en Juan de Acosta.

De acuerdo con versiones preliminares, Arteta fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta y recibió varios disparos que acabaron con su vida en el lugar de los hechos. En medio del ataque, otro hombre resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.