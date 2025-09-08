En la noche del domingo 7 de septiembre se desató un incendio en la nevada de Sobusa, ubicada en el barrio La Central, de Soledad, dejando como saldo dos busetas incineradas.

Hasta el momento se desconocen más detalles de este incidente en la zona de parqueo de los vehículos colectivos, que recorren distintos puntos del área metropolitana de Barranquilla.

La emergencia, que se presentó alrededor de las 7:30 de la noche, fue atendida por el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Soledad, tras el aviso del personal de seguridad del estacionamiento.

De acuerdo con información preliminar, se habría presentado un cortocircuito que ocasionó la conflagración de los autobuses. Dos de ellos resultaron completamente calcinados y un tercero con daños parciales.

La rápida respuesta del personal de seguridad de la empresa y de los bomberos hizo que la emergencia no pasara a mayores, ya que a esa hora la mayoría de vehículos ya están estacionados.

Las autoridades aseguraron que no hubo personas heridas, sino daños materiales.