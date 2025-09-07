En el barrio El Bosque hay consternación por el crimen del odontólogo identificado como Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez, de 30 años de edad, dentro de un consultorio ubicado en la carrera 7E No. 76-29.

Criminales entran a fiesta de cumpleaños de un niño y matan a su papá y a un invitado

Poco se sabe sobre los móviles de este crimen y de momento la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha entregado mayor información sobre el responsable del atentado o si se trató de un caso de extorsión, hurto o sicariato.

cortesia Gustavo Adolfo Torrecilla Gutiérrez

Sin embargo, las redes sociales se han inundado de mensajes de familiares y amigos de Torrecilla Gutiérrez lamentando su muerte y pidiendo justicia.

“Hermano lindo, sin palabras, no merecías”; “Tavito, Dios te reciba en su reino”; “Dios te tenga en su santo reino, mijito”, son algunos de los mensajes. Sin embargo, hay un mensaje que publicó hace un par de años el joven odontólogo y que hoy cobra relevancia.

Cuatro capturados en el municipio de Soledad por tráfico de estupefacientes

“Cuídense mucho, de verdad.El mundo está como loco, mucha delincuencia, muchos homicidios, y sí al que le cometen asesinato ‘quizás algo hizo’, pero recuerden que los proyectiles no miran si tienen culpa o no (...) recuerden que una madre, un padre, un hijo oran por ustedes y los esperan en casa”, se lee en un mensaje en su cuenta de Facebook.

Cortesía Mensaje del odontólogo asesinado

Los hechos

El atentado ocurrió sobre las 3:20 p.m. del sábado 6 de septiembre al interior del consultorio odontológico, donde la víctima prestaba los servicios.

Al lugar llegó un sujeto el cual fue atendido por la esposa de la víctima. Luego, este solicitó prestado el baño, ingresó de manera repentina al consultorio y arremetió contra la integridad de Gustavo Adolfo Torrecilla.

Este fue remitido al hospital San Ignacio tras presentar gravedad de las heridas.