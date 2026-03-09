La noticia del fallecimiento del odontólogo colombiano Jimmer Hernández Amador generó múltiples mensajes de tristeza entre personalidades del entretenimiento nacional que tuvieron relación con él.

El deceso fue confirmado por su empresa, que informó que ocurrió durante la madrugada del 7 de marzo. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles sobre las causas, aunque indican que pudo haber sido un infarto, pero no ha sido confirmado.

¿Quién era Jimmer Hernández?

Jimmer Hernández Amador se destacó por su trabajo en el campo de la odontología estética. Logró posicionarse dentro del sector gracias a tratamientos enfocados principalmente en el diseño de sonrisa.

Fundó Elite Cosmetic Dental, una clínica especializada en este tipo de procedimientos que llegó a tener presencia en ciudades como Bogotá, Medellín y Villavicencio.

El proyecto también se expandió fuera del país con una sede en Miami, en Estados Unidos, lo que amplió su reconocimiento entre pacientes nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera, atendió a diversas personalidades del entretenimiento colombiano, quienes hoy recuerdan su trabajo y su trato cercano tras conocerse la noticia de su muerte.

Asimismo, en redes sociales, varias figuras públicas recordaron al profesional de la odontología estética por su cercanía personal y por el trabajo que realizó en tratamientos dentales para artistas e influenciadores.

Una de las primeras en reaccionar fue la actriz y cantante Yolanda Rayo, quien expresó su dolor por la inesperada noticia y dedicó un mensaje de despedida recordando el cariño que sentía por él.

También el artista José Miel, conocido por su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, también se pronunció. En su publicación agradeció haberlo conocido y resaltó que el odontólogo fue quien realizó su diseño de sonrisa.

Entre las publicaciones que más comentarios generaron estuvo la de la actriz Lina Tejeiro, quien recordó los años en los que el odontólogo estuvo pendiente de su cuidado dental y compartió algunas fotografías junto a él.