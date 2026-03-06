El artista urbano MC CAR presenta oficialmente el video de su más reciente sencillo Me voy, una canción cargada de sentimiento, despecho y traición que conecta con las emociones reales de quienes han vivido una ruptura marcada por la decepción.

La canción cuenta con la participación musical de DJ CHAWALA, reconocido como una de las leyendas de la champeta, quien aporta su experiencia y esencia al desarrollo musical del tema.

El video oficial fue dirigido por Andrés Herrera y rodado en la ciudad de Cartagena, utilizando un formato innovador que mezcla narrativa urbana con una propuesta visual moderna; con fotografías de estilo cinematográfico que aportan dramatismo y profundidad a la historia que se cuenta en pantalla.

A través de esta propuesta audiovisual, MC CAR busca transmitir una experiencia emocional completa, donde la música y la imagen se unen para contar una historia de despedida, decisiones difíciles y nuevos comienzos.

Me voy representa un paso importante en la evolución artística de MC CAR, quien continúa consolidando su identidad dentro del movimiento urbano del Caribe colombiano, apostando por producciones de alta calidad y colaboraciones estratégicas dentro del género.

Cortesía Mc Car estrena el videoclip de la canción ‘Me voy’.

El video oficial ya se encuentra disponible en plataformas digitales y promete convertirse en una de las propuestas más comentadas dentro de la escena de la champeta urbana.