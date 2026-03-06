La cantante estadounidense Britney Spears volvió a ser tendencia luego de que se conociera su reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, antes de que el hecho saliera a la luz pública, la artista había compartido varios videos en redes sociales que rápidamente despertaron inquietud entre sus seguidores.

Las grabaciones, publicadas en su cuenta de Instagram durante los últimos días de febrero y comienzos de marzo, mostraban a la llamada “Princesa del Pop” realizando coreografías improvisadas dentro de su residencia en Thousand Oaks, California, como suele hacerlo.

Instagram britneyspears Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram

En uno de los clips más recientes, la cantante de 44 años aparece bailando en el comedor de su casa mientras luce un body morado con escote pronunciado, botas negras y varios accesorios.

Las imágenes circularon rápidamente entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a comentar el video por el aspecto de la artista y la intensidad de sus movimientos. Algunos fans manifestaron preocupación por su bienestar emocional.

Asimismo, también había compartido otros bailes con diferentes atuendos. En uno de ellos interpretó una coreografía al ritmo de la canción “Bad Guy”, de Billie Eilish, mientras vestía un conjunto rojo que generó múltiples reacciones en la plataforma.

Instagram britneyspears Britney Spears antes de su arresto

Horas después de que uno de estos videos se hiciera viral, la cuenta oficial de Britney Spears en Instagram dejó de estar disponible.

Según información difundida por medios estadounidenses, la cantante permaneció bajo custodia policial durante unas horas antes de ser liberada.

Además, indicaron que personas cercanas a la intérprete están trabajando en un plan de apoyo para acompañarla durante este momento.

La salud emocional de Britney Spears ha sido tema de debate durante los últimos años. En 2021, la artista denunció públicamente la tutela legal que controló gran parte de su vida durante más de una década.

At this point, my mom and I are both fully prepared to go barge our way into Britney Spears house and save her ourselves.



WHY IS NO ONE HELPING HER??????? pic.twitter.com/QkH2IROwgM — South Dallas Foodie (@SouthDallasFood) February 26, 2026

Finalmente, en noviembre de ese mismo año, un juez decidió poner fin a esa medida, devolviéndole el control de sus decisiones personales y financieras.

Desde entonces, la cantante ha mantenido una presencia irregular en redes sociales, donde suele compartir videos bailando o momentos cotidianos de su vida.