La empresa japonesa desarrolladora y editora de videojuegos Konami Digital Entertainment, B.V. anunció esta semana en qué fecha será el esperado lanzamiento del videojuego eFootball Kick-Off!, además de revelar el precio que tendrá en Nintendo Switch 2.
Lea: Lina Tejeiro podría abandonar MasterChef Celebrity antes de que se estrene la nueva temporada: ¿cuál es el motivo?
eFootball Kick-Off! es una nueva entrega de la longeva franquicia eFootball y contará con descarga digital exclusiva para Nintendo Switch 2.
“Será disfrutable tanto para los fans de PES como para quienes se inician en los juegos de fútbol, la versión digital incluye como regalo al legendario Lionel Messi como jugador para el modo ‘Gira Mundial’“, destacó Konami en un comunicado.
Fecha de lanzamiento y precio de eFootball Kick-Off!
La desarrolladora ha anunciado que el videojuego se lanzará el 3 de junio de 2026 a un precio de venta recomendado de 19,99 €, como descarga digital exclusiva para Nintendo Switch 2.
Ese valor en pesos colombianos equivale a unos 87 mil.
Lea: Arrestan a la cantante Britney Spears
La fecha de inicio de la reserva no fue revelada. En cambio se indicó que “se anunciará próximamente en la web oficial” de Konami.
Modos de juego y características
eFootball Kick-Off! reúne a equipos nacionales y de clubes de todo el mundo, con jugadores de élite y leyendas icónicas. Los aficionados pueden competir en diversos modos, incluyendo la Gira Mundial, donde los jugadores crean y desarrollan su propio club, y experiencias descargables adicionales como la Copa Internacional.
Con opciones de juego tanto locales como online, los jugadores pueden disfrutar de partidos trepidantes en solitario o contra amigos, y competidores de todo el mundo.
Lea: ‘¡La novia!’ muestra una nueva mirada al mito de Frankenstein
La empresa explicó las características y novedades más importantes del videojuego de la siguiente manera:
- Gira Mundial: cree su propio club y compita en torneos por todo el mundo. Gane partidos para fichar jugadores de los rivales derrotados o use el dinero que gane jugando para fichar a futbolistas legendarios. Cree su propio equipo y aspire a conquistar el mundo.
- Copa Internacional: la competición internacional más prestigiosa del mundo regresa cada cuatro años. Tome las riendas de su selección nacional y compita en el máximo escenario del fútbol, donde se escribe la historia y se decide la hegemonía mundial. El modo ‘Copa Internacional’ está programado para lanzarse como contenido descargable adicional.
- Modos para principiantes: viva experiencias divertidas y accesibles como el fútbol 6 contra 6, diseñado para crear una acción trepidante y muchas oportunidades de gol. El sistema ‘Puesto’ evalúa el rendimiento y permite a los jugadores progresar de forma natural a medida que mejoran.
- Juego local online: disfrute de partidos en cualquier momento y en cualquier lugar, jugando solo, desafíe a sus amigos a través de una conexión inalámbrica local o pruebe sus habilidades contra jugadores de todo el mundo en competiciones en línea.