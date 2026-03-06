La empresa japonesa desarrolladora y editora de videojuegos Konami Digital Entertainment, B.V. anunció esta semana en qué fecha será el esperado lanzamiento del videojuego eFootball Kick-Off!, además de revelar el precio que tendrá en Nintendo Switch 2.

Lea: Lina Tejeiro podría abandonar MasterChef Celebrity antes de que se estrene la nueva temporada: ¿cuál es el motivo?

eFootball Kick-Off! es una nueva entrega de la longeva franquicia eFootball y contará con descarga digital exclusiva para Nintendo Switch 2.

“Será disfrutable tanto para los fans de PES como para quienes se inician en los juegos de fútbol, ​​la versión digital incluye como regalo al legendario Lionel Messi como jugador para el modo ‘Gira Mundial’“, destacó Konami en un comunicado.

Konami eFootball Kick-Off!

Fecha de lanzamiento y precio de eFootball Kick-Off!

La desarrolladora ha anunciado que el videojuego se lanzará el 3 de junio de 2026 a un precio de venta recomendado de 19,99 €, como descarga digital exclusiva para Nintendo Switch 2.

Ese valor en pesos colombianos equivale a unos 87 mil.

Lea: Arrestan a la cantante Britney Spears

La fecha de inicio de la reserva no fue revelada. En cambio se indicó que “se anunciará próximamente en la web oficial” de Konami.

Modos de juego y características

eFootball Kick-Off! reúne a equipos nacionales y de clubes de todo el mundo, con jugadores de élite y leyendas icónicas. Los aficionados pueden competir en diversos modos, incluyendo la Gira Mundial, donde los jugadores crean y desarrollan su propio club, y experiencias descargables adicionales como la Copa Internacional.

Con opciones de juego tanto locales como online, los jugadores pueden disfrutar de partidos trepidantes en solitario o contra amigos, y competidores de todo el mundo.

Lea: ‘¡La novia!’ muestra una nueva mirada al mito de Frankenstein

La empresa explicó las características y novedades más importantes del videojuego de la siguiente manera:

Gira Mundial: cree su propio club y compita en torneos por todo el mundo. Gane partidos para fichar jugadores de los rivales derrotados o use el dinero que gane jugando para fichar a futbolistas legendarios. Cree su propio equipo y aspire a conquistar el mundo.

Copa Internacional: la competición internacional más prestigiosa del mundo regresa cada cuatro años. Tome las riendas de su selección nacional y compita en el máximo escenario del fútbol, ​​donde se escribe la historia y se decide la hegemonía mundial. El modo ‘Copa Internacional’ está programado para lanzarse como contenido descargable adicional.

Modos para principiantes: viva experiencias divertidas y accesibles como el fútbol 6 contra 6, diseñado para crear una acción trepidante y muchas oportunidades de gol. El sistema ‘Puesto’ evalúa el rendimiento y permite a los jugadores progresar de forma natural a medida que mejoran.

Juego local online: disfrute de partidos en cualquier momento y en cualquier lugar, jugando solo, desafíe a sus amigos a través de una conexión inalámbrica local o pruebe sus habilidades contra jugadores de todo el mundo en competiciones en línea.