La cantante estadounidense Britney Spears vuelve a estar en el ojo del huracán tras un incidente ocurrido en California que terminó con su arresto por parte de las autoridades.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en el condado de Ventura, cuando agentes intervinieron a la artista en un operativo que terminó con su traslado a dependencias policiales. De acuerdo con registros oficiales y reportes de medios estadounidenses, la intérprete fue detenida por oficiales en plena vía pública por aparentemente conducir ebria y posteriormente fue procesada por el departamento del sheriff.

Tras varias horas bajo custodia, la cantante recuperó su libertad, aunque el caso ha despertado nuevamente el interés público por su vida personal y sus antecedentes legales.

Según fuentes policiales citadas por el medio TMZ, Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura por conducir bajo la influencia del alcohol, un delito conocido como DUI en Estados Unidos.

La detención fue realizada por agentes de la California Highway Patrol alrededor de las 9:30 de la noche.

Tras ser esposada en el lugar, la cantante fue trasladada a dependencias del sheriff, donde fue fichada cerca de las 3 de la madrugada. Según los registros de reclusos, la artista fue liberada aproximadamente a las 6 de la mañana. Hasta el momento, el equipo de la cantante no ha emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.

¿Qué es el delito de DUI?

El delito de DUI (siglas en inglés de Driving Under the Influence) se refiere a conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol o de sustancias que afectan la capacidad de manejar con seguridad.

En estados como California, este tipo de infracción es considerado grave porque pone en riesgo tanto al conductor como a otras personas en la vía.

Las autoridades pueden detener a un conductor si sospechan que está manejando con niveles de alcohol superiores al límite legal o si su comportamiento al volante muestra señales de intoxicación.

Dependiendo del caso, las sanciones pueden incluir multas, suspensión de la licencia, programas obligatorios de educación vial e incluso penas de cárcel.