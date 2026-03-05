Aumenta la expectativa por lo que será ‘BTS EL COMEBACK EN VIVO|ARIRANG’, el concierto en que los integrantes de la banda surocoreana de pop BTS, se reencontrarán para escribir juntos una nueva etapa musical.

Lea aquí: Petro aparecerá en la película sobre el almirante Padilla junto a Cuba Gooding Jr.: inversión del Gobierno en la producción supera los $15.000 millones

El concierto se transmitirá en vivo y en exclusiva por la plataforma de streaming Netflix el próximo 21 de marzo de 2026 a las 6:00 a. m. (Hora de Colombia).

Transmitido en vivo desde la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl, este monumental concierto celebra el lanzamiento del anticipado nuevo álbum de BTS: ‘ARIRANG’.

Cortesía Netflix afiche promocional ‘BTS The Comeback Live ‘Airang’.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook –los miembros de la banda– se reunirán en el escenario global en lo que será el regreso de la década.

El director será el británico Hamish Hamilton, quien ha dirigido el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl anualmente desde 2010. También ha dirigido los Premios de la Academia y los MTV Video Music Awards, y ha trabajado con artistas musicales como Mariah Carey, Eminem, Madonna, The Who, U2 y otros.

Las transmisiones en vivo de BTS siempre han funcionado como eventos compartidos, con los fans coordinando alarmas, pausas para el almuerzo y fiestas nocturnas para ver el show juntos. Dado que este espectáculo se desarrolla en el horario de máxima audiencia de Corea, el público de América lo sintonizará temprano en la mañana, mientras que gran parte de Europa, África y Asia lo verá a última hora de la mañana o en la noche.

El momento no podría ser más satisfactorio. ARIRANG, el quinto álbum de estudio del grupo, llega el 20 de marzo, justo un día antes de la transmisión en vivo, convirtiendo la semana de lanzamiento en un espectáculo mundial con una secuencia precisa.

Le puede interesar: Hombros estructurados y estampados para el próximo invierno en la pasarela parisiense

En resumen: En un lapso de 24 horas, se lanzará nueva música, seguida de la primera actuación en vivo de BTS en años. (Ah, y poco después también se lanzará un documental sobre la creación de ARIRANG).